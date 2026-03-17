Poklicni gasilci v sredo začenjajo stavko

Po policistih, ki so stavko začeli prejšnji teden, se bo zadnji teden pred parlamentarnimi volitvami začela še opozorilna stavka poklicnih gasilcev. Zahtevajo sklenitev normativnega dela kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva. Vladni strani očitajo, da se je doslej z njimi o tem pogajala s figo v žepu.

Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije je stavko napovedal v začetku meseca. Kot pojasnjujejo, je od odločitve o začetku pogajanj o kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva preteklo že več let, o skoraj polovici zadev so se dogovorili s prejšnjo vlado, do septembra lani pa z aktualno uskladili vse člene kolektivne pogodbe. A se nato ni zgodilo nič in ničesar niso podpisali.

Zadnjič so se s predstavniki ministrstva sestali v začetku marca

Na zadnjem sestanku v začetku marca, na katerem je bil tudi minister za obrambo Borut Sajovic, pa so jim ponudili možnost devetih vsebin, ki bi jih ob dodatnih usklajevanjih lahko vključili v kolektivno pogodbo. Vendar med njimi ni nekaterih, ki bi po mnenju sindikata morale biti, kot so ustrezna ureditev letnih dopustov, varovana plača, dokup pokojninske dobe za poklicne gasilce in omejitev stalne pripravljenosti na domu.

Kot so za STA pojasnili v sindikatu, imajo nekateri v javnem sektorju že zdaj več dni letnega dopusta od tistega, na kar so sami že pristali v pogajanjih.

Pri varovani plači je želja sindikata, da se gasilcu, ki se na primer poškoduje in za opravljanje gasilskega dela ne dobi več zdravniškega potrdila, zaradi česar se ga prezaposli na drugo delovno mesto v nižjem plačnem razredu, na primer kot serviserja gasilnih aparatov, plača ne bi znižala ter bi bil še naprej upravičen do plače, kot jo je prejemal za gasilsko delo.

Omejitev stalne pripravljenosti na domu na 48 ur

Za poklicne gasilce, ki se poklicno upokojijo prej, kot bi se sicer po splošnih pravilih, in do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino še plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pa bi želeli, da plačevanje tega prispevka prevzame delodajalec.

Prav tako je želja sindikata omejitev stalne pripravljenosti na domu, saj se zlasti v manjših enotah dogaja, da gasilcem ob rednem delu mesečno odredijo še 130 ali 140 ur stalne pripravljenosti, za kar dobijo plačilo v višini 20 odstotkov urne postavke njihove osnovne plače. Ena od sprejemljivih rešitev naj bi bila, da se stalno pripravljenost na domu omeji na 48 ur, ob soglasju delavca pa bi lahko znašala tudi več.

Po navedbah ministrstva del zahtev presega pravice primerljivih poklicev

Na obrambnem ministrstvu svojih stališč glede konkretnih vprašanj v pogajanjih za zdaj ne pojasnjujejo. STA so posredovali splošno pojasnilo, da so sindikatu ponudili, "da se pogajanja nadaljujejo glede nespornih vsebin, s katerimi bi bilo mogoče skleniti normativni del pogodbe".

Vendar pa je sindikalna stran to možnost zavrnila in zahtevala podpis celotne kolektivne pogodbe, "vključno z vsebinami, ki bi pomenile odmik od pravic drugih zaposlenih v javnem sektorju". Poleg tega po navedbah ministrstva v sindikatu zahtevajo, da se uredijo pravice, tudi posebne pravice iz delovnega razmerja, za vse zaposlene v gasilskih javnih zavodih, ne samo za poklicne gasilce.

Na ministrstvu poudarjajo, da gre za interesno stavko, ki je sicer legitimna in dopustna, ni pa to stavka, s katero bi zahtevali uresničevanje pravic, ki bi jim bile kršene. Tudi poklicnim gasilcem so se plače v okviru plačne reforme javnega sektorja dvignile na enak način kot drugim javnim uslužbencem, so še izpostavili.

V sindikatu medtem pravijo, da vladna stran predlaga ponovno odpiranje členov, o katerih so se že uskladili, pri tem pa od nje niso dobili kakšnega pisnega predloga, iz katerega bi bilo razvidno, kaj zanjo ni sprejemljivo in kaj predlaga. Pojasnila, ki so jih dobili na zadnjem sestanku z obrambnim ministrom, naj bi bila zgolj pavšalne narave.

Do vladne strani so kritični tudi, ker se po njihovih navedbah na napoved stavke ni niti odzvala. Ob tem so opozorili, da zakon določa, da "morajo stavkovni odbor in predstavniki organov, ki jim je napovedana stavka, od dneva napovedi stavke in med njo poskušati sporazumno rešiti nastali spor".

Stavka od srede od 6. ure do volilne nedelje ob 7. uri

V sindikatu poklicnih gasilcev so začetek stavke napovedali za sredo ob 6. uri, trajala pa bo do 22. marca do 7. ure, torej do trenutka, ko se bodo na dan parlamentarnih volitev odprla volišča.

Kot pojasnjujejo, so se stavki pridružili v vseh poklicnih gasilskih enotah z dobrimi 800 gasilci. Odločitev o tem, ali bo v stavki sodeloval, pa je stvar vsakega posameznega gasilca. Tudi stavkajoči gasilci bodo v skladu z zakonodajo opravljali vsa nujna intervencijska gasilsko-reševalna dela.