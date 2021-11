Ne boste verjeli, kaj se je zgodilo v predoru! #video

[SAJ NI RES, PA JE] 🤦 Neprilagojena hitrost in alkoholiziranost bi v Markovcu lahko imeli tragične posledice. Voznik je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v zid predora. 💥🚗 Kmalu zatem sta se mladeniča sprehajala po vozišču s steklenico v roki. 👬🍾 Policisti so ukrepali. 👮 pic.twitter.com/9YCV5zdgIG — DARS (@DARS_SI) November 15, 2021

V tunelu Markovec je v soboto malo pred 20. uro prišlo do prometne nesreče. Devetindvajsetletni voznik belega osebnega avtomobila je zaradi neprilagojene hitrosti med vožnjo izgubil oblast nad vozilom in trčil ob robnik ter nato še v zid predora. Pri prometni nesreči je nastala le premoženjska škoda. Vozniku so policisti izdali plačilni nalog.

Ob 20.12 so dobili obvestilo, da sta v predoru Markovec v smeri Kopra dve osebi, ki s steklenico v roki hodita po vozišču. Glede na podane informacije so policisti izsledili 24-letnega voznika mopeda iz okolice Portoroža, kateremu je preizkus alkoholiziranosti pokazal rezultat 1,54 mg/l. Zaradi storitve več cestno-prometnih prekrškov mu je bil izdan plačilni nalog in je bil odstranjen z avtoceste, so sporočili s Policijske uprave Koper.