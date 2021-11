V prometni nesreči v Mariboru umrl starejši voznik, več oseb poškodovanih

Na Radvanjski cesti v Mariboru sta danes nekaj pred 15. uro trčila dva osebna avtomobila. Zaradi poškodb je umrl 73-letni voznik, poškodovala se je tudi sopotnica, njeno življenje po do zdaj znanih informacijah ni ogroženo. Potnici in voznik drugega osebnega vozila so se lažje poškodovali, so sporočili s Policijske uprave Maribor.