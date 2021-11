Roparjema primorskih bank grozi sedem in šest let zapora

Na novogoriškem okrožnem sodišču se je danes z zaključnimi besedami končala glavna obravnava zoper Maria Piacenteja in Giacoma Pappalarda iz Catanie, ki ju tožilstvo obtožuje ropa bank na Dobrovem in v Dutovljah. Za prvega je tožilka zahtevala skupno sedem let, za drugega obtoženca pa šest let zaporne kazni. Izrek sodbe bo v sredo.

Njuna zagovornika sta danes dokazovala, da je vsaj eden med njima prevelik za roparja, ki ga je posnela kamera na banki. Bančna uslužbenka iz Dobrovega je v pričanju po dogodku povedala, da je bil eden izmed roparjev približno enako velik kot ona, ki je visoka 160 centimetrov. Pappalardi pa je visok 181 centimetrov. Prav tako je njegov zagovornik Gregor Veličkov povedal, da Pappalardi zelo slabo vidi, na vsako oko le okoli 15 odstotkov, zato mora nositi očala, kar je podkrepil tudi z izvidom okulista iz Medicinskega centra Vid iz Nove Gorice.

Zaradi razkoraka

Tožilka Petra Poberaj pa je povedala, da so strokovno analizo višine roparjev iz poslovalnice NKBM na Dobrovem opravili na Nacionalnem forenzičnem inštitutu; eden naj bi bil visok med 162 in 172 centimetri, drugi pa nekoliko višji, vendar zaradi razkoraka niso mogli dati točne ocene višine.

Zato so na zahtevo Veličkova v dokaznem postopku ponovno pogledali videoposnetke, ki jih je napravila nadzorna kamera v bančni poslovalnici na Dobrovem v času ropa.

Zagovornika za oprostilno sodbo

Glavna obravnava se je po premoru danes nadaljevala z zaključnimi besedami, za sredo pa je napovedana razglasitev sodbe. Tožilka je za Giacoma Pappalarda za rop na Dobrovem zahtevala štiri leta in pol, za rop v Dutovljah pa tri leta in pol zaporne kazni, skupno sedem let zaporne kazni.

Za Maria Piacenteja je državna tožilka zahtevala štiri leta za prvi rop in tri leta zaporne kazni za drugi rop, skupno šest let zaporne kazni. Zagovornika Gregor Veličkov in Tanja Merušič sta za obtožena predlagala oprostilno sodbo.

Odnesla več deset tisoč evrov

Novogoriški policisti so aprila letos predstavili ugotovitve preiskav lanskih ropov bančnih poslovalnic na Dobrovem in v Dutovljah. Med ropom banke na Dobrovem 31. avgusta lani sta storilca po navedbah policije odnesla okoli 27 tisoč kun, nekaj sto poljskih zlotov ter okoli 31 tisoč evrov. V sodelovanju z italijanskimi kriminalisti iz Gorice in Čedada so tedaj ugotovili, da so pri ropu v Goriških Brdih sodelovale najmanj štiri osebe, ki so si z avtomobili, najetimi na območju Italije, več dni ogledovale bančno poslovalnico in se tako pripravile na izvršitev ropa.

Predmet, podoben pištoli

Rop banke v Dutovljah so izvedli v popoldanskih urah 1. oktobra lani. V tamkajšnjo bančno poslovalnico sta vstopila dva moška zakritih obrazov, bančni uslužbenki sta zagrozila s predmetom, podobnim pištoli, in od nje v italijanščini zahtevala denar. Uslužbenko sta nato zvlekla izza blagajniškega pulta in odnesla okoli 7.100 evrov gotovine.

V okviru čezmejnega policijskega sodelovanja so identificirali še tretjega osumljenca za rop banke v Dutovljah, prav tako državljana Italije z območja Catanie, ki je osumljen tudi sodelovanja pri ropu na Dobrovem. Zadnji se je dan po prijetju ostalih dveh osumljenih vrnil na jug Italije.

Vse tri osumljence so v Italiji v preteklosti že obravnavali zaradi podobnih kaznivih dejanj, zato so slovenski policisti sklepali, da gre za kriminalno združbo, specializirano za izvrševanje bančnih ropov.