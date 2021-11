Vlak pri Prešnici zbil iranskega migranta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V četrtek nekaj po 20. uri je vlak na relaciji Kozina-Prešnica pri naselju Brgod zbil moškega, za katerega so kasneje policisti ugotovili, da gre za 31-letnega državljana Irana, ki je v Slovenijo prišel nezakonito. Moškega so odpeljali v izolsko bolnišnico s hujšimi poškodbami, so danes sporočili iz Policijske uprave Koper.

Policisti so ugotovili, da je Iranec stal na tirih, vlakovodja ga je opazil in takoj začel ustavljati vlak in trobiti, vendar je moškega kljub temu zadela desna stopnica lokomotive.

Iranskega državljana so reševalci odpeljali v Splošno bolnišnico Izola, od koder so policijo obvestili, da ima hujše poškodbe. Zadeva je še v fazi preiskave, so še navedli na policiji.