Voznica ukleščena pod podrtim drevesom

Včeraj popoldne je na Praprotnem Brdu v občini Logatec drevo padlo na vozilo, v katerem je ostala ukleščena poškodovana oseba. Gasilci PGD Dolnji Logatec so jo s tehničnim posegom rešili iz vozila in predali v oskrbo reševalcem NMP Logatec.

Poškodovana je bila voznica osebnega vozila, na katerega je padla smreka. Smreko je v gozdu ob makadamski cesti, po kateri je pripeljala voznica, podrl 36 letni moški, ki je dela v gozdu opravljal skupaj s 64-letnim moškim.

Voznica je k sreči utrpela le lažje poškodbe, odpeljali so jo v UKC Ljubljana. Na vozilu je nastalo za več tisoč evrov škode. Policisti so opravili ogled in zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.