SAB predlaga, da to mesto postane občina

Kot so sporočili iz SAB, sta razloge, ki utemeljujejo vložitev dopolnila za podelitev statusa mestne občine Jesenicam, danes v Ljubljani predstavila jeseniški župan Blaž Račič in poslanec SAB Andrej Rajh.

Račič je spomnil, da so Jesenice mestne pravice pridobile že leta 1929, v obdobju po drugi svetovni vojni pa so se z razmahom industrijske dejavnosti, rastjo števila prebivalcev in ob krepitvi položaja obmejne občine, ki ga narekuje dobra geografska lega, razvile in utrdile kot središče širše regije.

Jesenice kot središče

Dodal je, da je občina Jesenice po osamosvojitvi ohranila vlogo gospodarskega središča. V tem obdobju so se utrdili kot zdravstveno in izobraževalno središče, prometno vozlišče, kulturni, športni center, pa tudi z močno trgovsko dejavnostjo. "Na Jesenicah verjamemo, da so vse to pogoji, ki jih je treba izpolnjevati za pridobitev statusa mestne občine," je dejal Račič. Dodal je, da so po vsebini, dejavnostih že dolga desetletja mestna občina.

Jesenice pogoje izpolnjujejo v celoti

Kot navajajo na občini Jesenice, pogoje, ki jih za mestno občino opredeljuje zakonodaja, občina izpolnjuje v celoti, razen pogoja o številu delovnih mest. Ob vseh prizadevanjih na področju razvoja mesta in njegove okolice pa načrtujejo, da bo občina Jesenice v skladu z razvojnimi programi in načrti tudi ta pogoj lahko izpolnila v prihodnosti.

V Jesenicah več kot 20 tisoč ljudi

V občini, ki ima 21.679 prebivalcev, imajo poklicno in srednjo šolo, bolnišnico, omrežje javnih služb, telekomunikacijsko središče, specialno knjižnico, bogato kulturno-umetniško dejavnost (gledališče, muzej), lokalno radijsko postajo, športno-rekreacijske objekte ter razvito znanstveno raziskovalno dejavnost, so še navedli.

K zakonskemu predlogu je sicer že vloženo dopolnilo Igorja Zorčiča (NeP), ki sledi mnenju Občine Brežice in povzema predlog za ustanovitev mestne občine Brežice.