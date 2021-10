SAB evropski stranki Alde predlaga izključitev SMC. SMC odgovarja: Veselimo se razprave.

"V SMC se že veselimo razprave na to temo in argumentacije, kdo s(m)o pravi liberalci ter kdo zna/zmore s politiko odprtih vrat povezovati in graditi," je v odzivu na dopis na Twitterju zapisal generalni sekretar SMC Miha Rebolj.

Generalni sekretar SAB Jernej Pavlič, ki je že v petek napovedal, da bodo stranki Alde poslali dokumentacijo za začetek postopka za izključitev SMC, pa je Rebolju na Twitterju odgovoril, da so v SMC "pravi iliberalci". "Podpirate ekstremno desno vlado, ki blati pokojnega predsednika Aldeja Hansa van Baalna, evropsko poslanko Sophie in 't Veld in nizozemskega premierja Marka Rutteja in ki blati vse preostale člane Aldeja," je zapisal.

Pavlič je že v petek dejal, je bila SAB kot članica Alde ena od tistih, ki je stranki SMC pomagala v družino Alde, za ukrepanje pa da so se odločili po vseh dogodkih v zadnjem letu in pol, vključno z dogajanjem, povezanim s STA in evropskimi delegiranimi tožilci.

Za kapljo čez rob je označil tvite premierja Janeza Janše pretekli četrtek, povezane z misijo Evropskega parlamenta, ki je v Sloveniji preverjala stanje na področju pravne države, svobode medijev in boja proti korupciji.