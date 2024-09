S podelitvijo kristala in glavne nagrade se bo sklenila letošnja Vilenica

Jergović, ki ga je izbrala veččlanska žirija pod vodstvom predsednika Aljoše Harlamova, se bo z nagrado vilenica pridružil pomembnim evropskim literatom, ki jih je Društvo slovenskih pisateljev kot glavni organizator festivala nagradilo v preteklosti. Med njimi so Fulvio Tomizza, Peter Handke, Milan Kundera, Josip Osti, Ana Blandiana, Ilma Rakusa in Ilja Trojanow. Lani je nagrado prejel madžarski pisatelj iz Vojvodine Otto Tolnai.

V utemeljitvi je nagrajenca označila za natančnega in empatičnega kronista burnih, nepojmljivih, groznih in hkrati lepih časov predvsem južnoslovanskega prostora.

Z letošnjim letom je Vilenica vstopila v nov tematski krog. Za temo do leta 2027 so si organizatorji izbrali Krasni novi svet kot aluzijo na antiutopični roman Aldousa Huxleyja. Gostujoči literati iz različnih držav so se tako spraševali o umetni inteligenci v povezavi z literarnim ustvarjanjem.

Poseben poudarek je bil namenjen češki literaturi, ki so jo na festivalu predstavljali Lenka Kuhar Danhelova, Sylva Fischerova, Petr Hruška in Dora Kapralova ter spremljevalna antologija. Slovenski avtor v središču je bil vsestranski ustvarjalec Dušan Šarotar, nagrado Srednjeevropske pobude za mlade avtorje pa je tokrat prejela hrvaška avtorica Monika Herceg.