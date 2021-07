S krstno uprizoritvijo Povodnega moža slovesno v začetek predsedovanja Svetu EU

Simoniti je v nagovoru na nocojšnji osrednji otvoritveni prireditvi ob začetku predsedovanja spomnil, da Slovenija ravno v teh dneh praznuje 30 let samostojne države in hkrati drugič v svoji zgodovini prevzema predsedovanje Svetu EU. "Ob tem nas prevzema posebno veselje. Ponosni smo, da ta pomembna dogodka odražata tesno povezanost Slovenije z družino evropskih držav kot skupnosti, ki temelji na skupnih vrednotah, na dediščini antike, krščanstva in razsvetljenstva ter na spoštovanju različnosti kulturnih in zgodovinskih tradicij vseh evropskih narodov".

Simoniti je osamosvojitev označil za "najpomembnejši dogodek v politični zgodovini slovenskega naroda", saj je Sloveniji zagotovila suverenost, demokracijo, svobodo, spoštovanje vladavine prava in človekovih pravic. "V tem duhu si bomo na čelu EU v prihodnjih šestih mesecih prizadevali uresničiti vse naloge, ki si jih je Slovenija zadala, hkrati pa si bomo prizadevali, da bo EU še naprej prežeta s prostostjo duha in s svobodnim izražanjem misli," je poudaril.

Ko je govora o evropski civilizaciji, po besedah ministra ni mogoče mimo kulture in umetnosti. "In prav z umetnostjo, ki nas spodbuja k odprtosti do drugega, želimo slovesno obeležiti začetek našega predsedovanja Svetu EU," je dejal. Posebej za to priložnost so namreč pripravili krstno uprizoritev baleta Povodni mož v koreografiji Edwarda Cluga in izvedbi Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Maribor, ki jo uprizarjajo na plavajočem odru na Blejskem otoku - po Simonitijevih besedah "simbolu izjemne naravne in duhovne lepote slovenske krajine".

"Danes, ko stojimo tukaj, vidimo, kako so prebivalci Slovenije uresničili svoje sanje in zgradili boljši jutri"

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je svoj govor začela in zaključila z besedami prvega slovenskega predsednika Milana Kučana, izrečene na dan državnosti pred 30 leti. Sprva je povzela Kučanove besede "danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan", ki so po njenih besedah zapisane v zgodovino Slovenije in celotne EU. "Danes, ko stojimo tukaj, vidimo, kako so prebivalci Slovenije uresničili svoje sanje in zgradili boljši jutri," je presodila in se oprla na dosežke na kulturnem, športnem, gospodarskem in znanstvenem področju.

Von der Leynova je spomnila, da je pristop Slovenije v EU leta 2004 skupaj z ostalimi državami začel graditi enotno Evropo. Dodala pa je, da je bila Slovenija prva od teh držav, ki je prevzela evro in nato še predsedovanje leta 2008. Ti dosežki Slovenije po njenih besedah "odražajo tudi bogato in dolgo zgodovino tega naroda, ki je bila polna bojev, odločnosti in tudi izpopolnjevanj". To je po njenih besedah "zgled za vse nas, ko se oziramo k času, ko bomo premagali pandemijo in ko poskušamo oblikovati boljšo prihodnost za novo generacijo".

Predsednica Evropske komisije je svoj govor tudi sklenila s Kučanovimi besedami, "da skozi rojstvo človek dobi pravico sanjati, z delom pa dobi pravico, da poveže sanje in življenje". "Prebivalci Slovenije so pokazali, kako je mogoče to povezati. Evropa računa na vas, računa, da boste te sanje še naprej obujali, vi pa lahko računate na Evropo, da vam bo stala ob strani," je še dodala.

Von der Leynova in drugi predstavniki Evropske komisije so se danes mudili na obisku v Sloveniji. Von der Leynova je dopoldan najprej obiskala Pediatrično kliniko v Ljubljani, nato je imela pogovore z Janšo. Hkrati so potekali pogovori komisarjev in ministrov v petih tematskih skupinah.

Med drugim so govorili o evropskem zelenem dogovoru, digitalni preobrazbi, okrevanju in odpornosti, zunanjih odnosih s poudarkom na Zahodnem Balkanu ter o migracijah, varnosti, vladavini prava in konferenci o prihodnosti Evrope. To so tudi prednostne naloge slovenskega predsedovanja.