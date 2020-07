S koronavirusom okužen zaposleni na nacionalni tiskovni agenciji

Pri enem od zaposlenih v Slovenski tiskovni agenciji (STA) so potrdili okužbo s koronavirusom. Vodstvo je sprejelo vse potrebne ukrepe za omejitev širjenja okužbe, vključno z delom od doma in razkuževanjem prostorov.

Potem ko so že konec junija pri treh osebah, zaposlenih na Radioteleviziji (RTV) Slovenija potrdili okužbo s koronavirusom, so prvi primer bolezni covid-19 zabeležili tudi na STA. To priča o tem, kako nevaren je lahko novinarski poklic.

Po zatrjevanju vodstva STA so uvedli vse potrebne ukrepe za omejitev širjenja okužbe v skladu z navodilom epidemiologov in pristojnih zdravstvenih služb, vključno z delom od doma in razkuževanjem prostorov. "Na STA si bomo prizadevali za nemoteno delovanje in zagotavljanje vsebin v agencijskem servisu," so poudarili.

Telefonske številke STA do nadaljnjega niso dosegljive, stiki so mogoči prek elektronskega naslova desk@sta.si oziroma drugih elektronskih naslovov STA, v nujnih primerih pa na telefonski številki 041 979 440, so še sporočili s Slovenske tiskovne agencije.