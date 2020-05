S kakšnimi izzivi se srečujejo v šolah in vrtcih? #vŽivo

V ponedeljek so se po dobrih dveh mesecih v osnovne šole vrnili učenci prve triade, v šolske klopi v srednjih šolah pa so spet sedli dijaki zaključnih letnikov. Svoja vrata so za malčke spet odprli tudi vrtci. Kako je potekal prvi šolski in vrtčevski dan po epidemiji ter s kakšnimi izzivi se srečujejo v vrtcih in šolah, bo na novinarski konferenci vlade povedala ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec. Novinarsko konferenco v živo spremljamo na Siol.net.