Oborožen rop urarne na Čopovi

V središču Ljubljane so dopoldne oropali urarno. Storilcev še niso izsledili.

Policisti so bili o ropu na Čopovi obveščeni malo po 10. uri. Pri oboroženem ropu so sodelovali štirje, ki so iz specializirane trgovine odtujili nakit.

Kot so nam sporočili s policije, je bil v ropu lažje poškodovan varnostnik v trgovini, ki pa ni potreboval zdravniške pomoči.

Policisti še iščejo storilce, prav tako pa še poteka ogled kraja kaznivega dejanja.