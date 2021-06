Roglo je pobelila toča

Nad Pohorjem se je popoldne razvila precej močna stacionarna nevihta. Manjša toča je pobelila Roglo. Plohe in nevihte lahko pričakujemo tudi jutri in v ponedeljek.

V samem centru nevihte, ki se je nahajal nad območjem Rogle in se kasneje razširil v smeri Koroške, je padala toča. Zaradi šibkih višinskih vetrov se nevihte pomikajo zelo počasi, poroča Neurje.si.

V naslednjih urah predvsem nad severno polovico Slovenije lahko pričakujemo nekaj nevihtne aktivnosti. Hudourniški vodotoki lahko narastejo, opozarja ARSO.

Na območju Rogle je nastala stacionarna nevihtna celica, v kateri je radarska odbojnost presegla vrednost, ki nakazuje možnost močnih nalivov, toče in sunkov vetra.



V naslednjih urah predvsem nad severno polovico SLO še pričakujemo nekaj nevihtne aktivnosti.

V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo nestanovitno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami. V torek in sredo pa bo precej sončno, popoldne bodo zlasti v hribovitem svetu zahodne in severne Slovenije plohe in nevihte.