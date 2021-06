Vreme: Spet nas bodo spremljale nevihte #video

Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija.

Ponoči bo oblačnost od zahoda naraščala, predvsem na Primorskem bo nastalo nekaj ploh in neviht.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bodo krajevne padavine, predvsem plohe in nevihte, ki bodo pogostejše popoldne in zvečer. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija.