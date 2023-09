Refošk teče v potokih: reka Badaševica obarvana rdeče

V Kopru vino teče v potokih in to dobesedno, saj naj bi, kot poroča RTV Slovenija, več litrov Vina Koper steklo v reko Badaševico.

Refošk se razliva v staro strugo reke Badaševice. Onesnaženje je resno, opozarjajo naravovarstveniki bližnjega naravnega rezervata Škocjanski zatok, ki so o dogodku nemudoma obvestili pristojne organe. Glede na to, da je v bližini naravni rezervat, je to po njihovem mnenju nesprejemljivo. Vino naj bi se sicer v reki pojavljalo že prejšnja leta v času trgatev, so še navedli.

V podjetju Vina Koper sicer pravijo, da so svoj kanalizacijski sistem temeljito uredili, zato onesnaženja ne znajo razložiti. Takoj so preverili iztočne kanale, a, kot pravijo, v svojem obratu niso ugotovili posebnosti. Povedali so, da so podobne primere imeli že v preteklosti v času trgatve, vendar so odtočne kanale sanirali in vanje investirali 40 tisoč evrov.

Zadevo preiskuje tudi policija, a za zdaj še ni jasno, ali gre za kršitev zakonodaje.