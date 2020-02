Razvili inštrument, ki ga glasbeni svet do zdaj še ni poznal #foto #video

Slovenski trg je od sredine januarja bogatejši za poučne, zabavne in praktične naprave, ki bodo pri marsikaterem otroku spodbudile zanimanje za naravoslovne in tehnične vede. Nove naprave so plod znanja slovenskih inovatorjev, izdelane pa so v Sloveniji. Med njimi posebej izstopa tudi inštrument, ki ga glasbeni svet do zdaj še ni poznal. Gre za poseben klavir, pri katerem so strune zamenjale epruvete.

Res(no) zabavne naprave – HandsOnBox so nastale pod okriljem slovenskega start-up podjetja Inštitut 4.0. Start-up podjetje, v okviru katerega se osnovnošolci učijo robotike in programiranja, se je v zadnjem obdobju dobro razširilo, zdaj pa je zagnana ekipa domačih inovatorjev svoje zamisli uresničila z izdelki na trgu.

Tehnična znanja nazadujejo, vse preveč vsebin se seli na zaslone

Soustanovitelj Inštituta 4.0 Tilen Tomazin pripoveduje, da je med vodenjem šole robotike in programiranja začel razmišljati, da bi zasnovali praktične naprave, ki bi jih otroci sestavili skupaj, pri tem pa bi se hkrati zabavali in usvojili določena znanja s področij tehnike, fizike in mehanike.

Mladi inovatorji so razvili poseben klavir, pri katerem so strune zamenjale epruvete. Foto: HandsOnBox

"To, kar smo nekoč imenovali tehnika, torej da je odrasel ali otrok nekaj popravil, sestavil ali pa naredil sam, v družbi počasi izginja. Tehnična znanja v zadnjem obdobju zelo nazadujejo tudi zato, ker se vedno več vsebin seli na zaslone telefonov, tablic in računalnikov oziroma v neko abstraktno obliko," pojasnjuje Tomazin.

Kako deluje klavir na epruvete. Video: YouTube.

Značilne igrače, s katerimi se danes igrajo otroci, so po njegovih besedah namenjene predvsem zabavi, medtem ko sta praktični in učni vidik majhna. Mladi inovatorji si želijo to spremeniti, zato so razvili pet poučnih, zabavnih in praktičnih naprav, v katerih so povezali znanost, tehniko in naravoslovje.

Mladi inovatorji so razvili pet poučnih, zabavnih in praktičnih naprav, v katerih so povezali znanost, tehniko in naravoslovje. Foto: HandsOnBox

"Tehničnih znanj, na primer tega, s čimer se ukvarjamo pri robotiki, ne morete usvojiti zgolj prek računalniškega zaslona ali s prebiranjem učbenika," poudarja soustanovitelj Inštituta 4.0. Kar vidiš, pozabiš, ob tem, kar zgradiš sam, pa se zares naučiš, dodaja Tomazin.

Klavir, ki v glasbenem svetu do zdaj ni obstajal

Med petimi igračami, ki so jih razvili in ki so namenjene otrokom od 6. do 14. leta starosti, posebej izstopa klavir na epruvete. "Otrok sestavi čisto poseben inštrument, ki v glasbenem svetu prej ni obstajal. Potem ko to stori, razišče svet nihanja in zvoka, ki je eno od glavnih področij fizike," razlaga Tomazin.

S tem ko so epruvete manjše ali večje, bolj ali manj polne ter vpete nižje ali višje, se spreminja naravna frekvenca, s katero se epruvete tresejo. Vse skupaj popestrijo kladivca, ki udarjajo nanje. Foto: HandsOnBox

In kako deluje omenjeni klavir? S tem, ko so epruvete manjše ali večje, bolj ali manj polne ter vpete nižje ali višje, se spreminja naravna frekvenca, s katero se epruvete tresejo. Vse skupaj popestrijo kladivca, ki udarjajo nanje. Z omenjenim klavirjem, ki so ga razvili v sodelovanju s pianistom, lahko otrok po tem, ko ga sestavi, na primer organizira koncert ali predstavo za starše.

"Z imenom naprave smo hoteli poudariti praktičnost oziroma to, da z njimi lahko nekaj počneš. Resnost pomeni neko učenje in znanje za prihodnost, hkrati pa se otrok z vsako napravo zabava," pojasnjuje soustanovitelj Inštituta 4.0 Tilen Tomazin. Foto: HandsOnBox

Kot pove že ime naprav, so inovatorji v Res(no) zabavnih napravah po besedah Tomazina združili tri elemente: "Z imenom naprave smo hoteli poudariti praktičnost oziroma to, da z njimi lahko nekaj počneš. Resnost pomeni učenje in znanje za prihodnost, hkrati pa se otrok z vsako napravo zabava."

Poseben točilni pult, kjer se otroci učijo o tlaku

Vse troje tako kot klavir na epruvete združujejo tudi preostale štiri naprave, ki so jih razvili pod okriljem prej omenjenega start-upa. S hidravlično roko lahko otrok na primer spozna, kako se sile prenašajo prek tekočin, z avtomatiziranim ločevalnikom kovancev pa lahko izračuna, koliko denarja je prihranil. Razvili so tudi mehansko namizno igro in poseben točilni pult, ki na trg prihajata februarja.

S hidravlično roko lahko otrok na primer spozna, kako se sile prenašajo prek tekočin. Foto: HandsOnBox

Omenjeni točilni pult deluje po načelu pravih točilnih pultov v gostinstvu, otroci pa se med grajenjem učijo o tlaku, podtlaku in pretoku tekočin. "Z vsako našo napravo lahko otrok po tem, ko jo sestavi, nekaj počne, prek tega pa usvoji določena naravoslovna in tehnična znanja," pojasnjuje Tomazin. Vse naprave so pretežno izdelane iz lesa, plastiki pa so se inovatorji skoraj povsem izognili, saj ta obremenjuje okolje in bo v prihodnje vedno bolj prepovedana.

Vse naprave bodo proizvedli v Sloveniji

Ekipa inovatorjev ob tem obljublja, da bodo vsi izdelki proizvedeni v Sloveniji. "Morda se zdi, da večini potrošnikov to danes ne pomeni nič posebnega, vendar pa obstajajo nekatere prednosti, ki so nas še dodatno spodbudile k temu. Če želiš v najkrajšem mogočem času na trg spraviti kar najboljše izdelke in če si razvojno povezan, je to velik plus. Vsi leseni sestavni deli za naprave se na primer proizvajajo v Kamniku, pobarvani pa so v Dobu pri Domžalah," razlaga Tomazin.

Z avtomatiziranim ločevalnikom kovancev lahko otrok izračuna, koliko denarja je prihranil. Foto: HandsOnBox

Kot poudarja, so to prvi fizični proizvodi, ki jih je ekipa ponudila potrošnikom. Razvoj in izdelava prototipov po njegovih besedah niti nista bila tako zahtevna v primerjavi z vzpostavitvijo serijske proizvodnje: "Vnaprej se ne zavedaš, da je veliko bolj naporno in zapleteno, če izdelaš produkt za množično proizvodnjo, kot če doma sam nekaj spremeniš ali pobrusiš. Že pri milimetru odstopanja lahko vsa zadeva pade narazen, takšnih napak pa si pri množični proizvodnji seveda ne smeš privoščiti."

V razvoj in materiale vložili za dober avtomobil denarja

Projekt so Tomazin in ekipa začeli maja letos, financirajo pa ga sami. "Do zdaj smo v razvoj in materiale vložili že za dober avtomobil denarja, vendar pa je čas našega dela, ki ti ga seveda nihče ne plača, prav tako pomemben in neprecenljiv. Danes je tehnologija toliko napredovala, da lahko z laserskim žarkom razmeroma hitro in preprosto režeš vse ravninske materiale. Še preden prideš do te točke, pa te čaka ogromno dela," pove Tomazin, ki je po izobrazbi sicer magister prava.

Za pametnimi napravami HandsOnBox stojijo (od leve proti desni) Janez Goršin, Tilen Tomazin in David Žuraj. Foto: HandsOnBox

Na vprašanje, kako se je znašel v svetu start-upov, inovator odgovarja, da ga je vedno zanimal svet tehnologije in znanosti. "Ob koncu študija sem se začel učiti programiranja. To mi je postalo izjemno zanimivo, morda tudi zato, ker me v to nihče ni silil. Zaradi veselja do tehnologije in znanosti sem se nato podal še v tehnične vode. Bi pa rad poudaril, da ne bi mogel narediti nič, če v svoji ekipi ne bi imel dveh sposobnih inženirjev strojništva, Davida in Janeza, ki sta sposobna ideje prenesti v realnost," še pravi Tomazin.