Razveljavljena obsodba za skupinsko posilstvo, ker je "nekaj nejasnosti"

Varnostniki so marca lani v zgodnjih jutranjih urah na kamerah enega od ministrstev in banke v bližini parka opazili sumljivo obnašanje moških, ki so v grmovje vlekli upirajočo se žensko. Poklicali so policiste, ki so na kraju našli žensko, moški pa so že odšli, a so jih pozneje našli in aretirali, poročajo Delo, Večer in Slovenske novice.

Ljubljansko okrožno sodišče, kjer je sojenje potekalo za zaprtimi vrati, je dva državljana Kosova z začasnim bivališčem v Kranju zaradi posilstva obsodilo, tretjega pa oprostilo zaradi pomanjkanja dokazov.

"Še vedno obstaja nekaj nejasnosti"

Obtožena sta sicer dejanje zanikala, obremenilni dokaz pa je bila njuna semenska tekočina, ki so jo našli na ženski in njenih oblačilih. Sodišče ju je po navedbah Dela obsodilo po zakonski določbi, da se, kdor je posilstvo storil grozovito ali posebno poniževalno ali če je to dejanje storilo več oseb zaporedoma, kaznuje z zaporom od treh do 15 let, še piše STA.

Senat višjega sodišča je po pritožbi obeh strani sodbo razveljavil, saj kot navaja Večer, "obstaja še vedno nekaj nejasnosti, kako naj bi kaznivo dejanje potekalo". Po poročanju Dela bo moralo prvostopenjsko sodišče v ponovljenem postopku po navodilih senata podrobneje ugotoviti, ali je bil v ravnanju obeh državljanov Kosova podan zakonski znak zaporednosti oziroma ali sta se zavestno odločila za posilstvo drug za drugim ali ne.

Kot poročajo mediji, bosta obdolženca na ponovno sojenje čakala v priporu. Ker se razveljavitev sodbe nanaša tudi na oprostilno sodbo, bodo še enkrat sodili tudi tretjemu državljanu Kosova, ki pa je po navedbah medijev že zapustil Slovenijo.

Po navedbah Dela je v sklepu o razveljavitvi sodbe zapisano, da bo moralo okrožno sodišče v zvezi s tretjim obdolženim podrobneje proučiti posnetke varnostnih kamer, izpovedi posameznih prič in oškodovanke. Njegovih bioloških sledi na oškodovanki niso našli.