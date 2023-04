Razstava cvetja in tulipanov v Arboretumu Volčji Potok letos nekoliko drugačna

V Arboretumu Volčji Potok se odpira spomladanska razstava cvetja in tulipanov, ki se po konceptu zasaditve nekoliko razlikuje od prejšnjih let. Zasaditev so namreč načrtovali tako, da bodo tulipani cveteli več kot en mesec, je zapisano na spletnih straneh arboretuma.

Zasadili so tulipane, ki zacvetijo zelo zgodaj, nekateri že konec marca, sledijo jim srednje cvetoči in kasneje pozni tulipani, ki bodo cveteli še v začetku maja.

Že nekaj let niso imeli zasaditve tulipanov v spodnjem angleškem parku, letos pa so tam oblikovali cvetoče spirale. Dolge grede tulipanov bodo zacvetele na travniku ob drevoredu, na velikih gredah pred pristavo pa so ustvarili kombinirane zasaditve s tulipani in mačehami. Ob na novo tlakovani poti med vhodom in pristavo so zasadili več kot 350 vrst tulipanov.

Pri pristavi bo letošnji obisk v času prvomajskih praznikov poleg tulipanov popestril tudi sejem domače in umetnostne obrti, ki bo ponujal raznolike mojstrsko izdelane predmete.

Obiskovalci izbirajo mistra tulipanov

V arboretumu tulipane delijo v 15 skupin, odvisno od višine rastlin in morfologije cveta. Obiskovalci bodo tudi letos lahko glasovali za mistra tulipanov. Kandidate za ta naziv so zasadili v t. i. gredo slavnih, gre pa za sorte, ki ne pritegnejo pozornosti le z videzom pač pa tudi z imenom. Takšni so na primer tulipani Abba, Mata Hari, Julius Caesar in Dior.