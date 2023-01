Razočaranje nad zaključkom koalicijskega vrha: "Ukrepi ne upoštevajo niti zahtev stavkajočih pacientov"

V civilni iniciativi Glas ljudstva so ogorčeni in zaskrbljeni nad predstavljenimi zaključki koalicijskega vrha o načrtovani zdravstveni reformi. Prioritetni ukrepi, ki jih je minister za zdravje Danijel Bešič Loredan javnosti predstavil danes, po njihovi oceni ne upoštevajo ključnih zavez iz koalicijske pogodbe, so zapisali v sporočilu za javnost.

Predstavljeni ukrepi po oceni iniciative ne upoštevajo niti zahtev, ki so jih pacienti izrazili na t. i. stavki prejšnji teden.

Bešič Loredan po njihovem prepričanju na današnji novinarski konferenci in sredinem koalicijskem vrhu ni naslovil konflikta interesov, ki ga predstavlja dvojna praksa oz. popoldansko delo zdravnikov, prav tako ni naslovil finančnih neravnovesij, ki spodbujajo prehajanje zdravnikov iz javnih zavodov med koncesionarje.

Javnost ostaja brez zagotovila, da se bo delo v dvojnih praksah prenehalo. Celo nasprotno, v načrtu je bilo omenjeno, da se "ob objektivnem pomanjkanju kadra" dela zdravnikov ne bo omejevalo, kar lahko razumemo edino kot odobravanje nadaljnjega dela v dvojnih praksah, so navedli v iniciativi.

Vlada ni postavila jasne ločnice med javnim in zasebnim zdravstvom

Minister ni naslovil niti zavarovanj, ki omogočajo preskakovanje vrst in s tem rušijo enakopravnost javnega zdravstva, prav tako ne povsem jasnih predvolilnih zavez vseh koalicijskih strank, da se dopolnilno zdravstveno zavarovanje ukine brez krčenja košarice pravic, so dodali.

Vlada tako po njihovem prepričanju ni postavila jasne ločnice med javnim in zasebnim zdravstvom, reforma Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa odpira možnost političnega prevzema.

Nejasno ostaja, kdaj in kako bo vsem zavarovancem zagotovljen dostop do izbranega zdravnika, vlada ob tem nima načrta, kako povečati število zdravnikov, so še zapisali v iniciativi. Ob tem so koalicijske stranke in vlado zopet pozvali, naj se opredelijo do stavkovnih zahtev iniciative.

Bešič Loredan je analizo stanja v slovenskem zdravstvu v sredo najprej predstavil na koalicijskem vrhu, nato pa na današnji novinarski konferenci še javnosti. Vlada namerava pri reformi slovenskega zdravstva slediti zgledu Finske in Estonije, je napovedal.