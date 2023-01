Zdravniška zbornica Slovenije napovedi ministra za zdravje o resnih in celovitih reformah v zdravstvu na podlagi analiz in prikazanih podatkov ter z vključevanjem vseh deležnikov in iskanjem nacionalnega konsenza ocenjuje kot pozitivne.

"Veseli nas, da je minister poudaril, da je slovenski zdravstveni sistem izjemno dober in izjemno cenjen tudi v tujini. Strinjamo pa se, da je nujno, da se na področju organizacije, upravljanja in financiranja zadeve začnejo urejati sistematično, na podlagi analiz, z ukrepi, ki so preverjeni v mednarodnem okolju, in na podlagi čim širšega konsenza," poudarja Bojana Beović, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije. Dodaja, da je pomembno, da se zagotovi, da bo sistem tudi v prihodnje vzdržen in bo lahko to strokovno in kakovostno raven zdravstvenih storitev obdržal ter bistveno izboljšal dostopnost.

Zdravniška zbornica Slovenije napovedi ministra za zdravje o resnih in celovitih reformah v zdravstvu na podlagi analiz in prikazanih podatkov ter z vključevanjem vseh deležnikov in iskanjem nacionalnega konsenza ocenjuje kot pozitivne in je pri tem pripravljena pomagati in sodelovati po strokovni plati.

Kot ključne težave v zdravstvu, ki jih je treba nasloviti, je minister izpostavil področja, na katera tudi zbornica ves čas opozarja. To so pomanjkanje kadrov, predvsem zdravnikov, še posebej družinskih zdravnikov, njihova administrativna razbremenitev, prenos kompetenc in boljša organizacija. Cilj je enakopravna in enako kakovostna dostopnost do zdravstvenega sistema za vse prebivalce.

"Pričakujemo, da bodo zdravniki na primarni ravni imeli dovolj časa za pacienta"

Napovedi ministra za zdravje je komentiral tudi Rok Ravnikar, predsednik odbora za osnovno zdravstvo. Kot pravi, podpirajo krepitev primarnega zdravstva, umikanje birokracije od zdravnikov, še posebej iz ambulant primarne ravni, ter vsa prizadevanja, da se da prostor strokovnemu delu s pacienti.

"Pričakujemo, da bo zdravnikom na primarni ravni zagotovljeno dovolj časa za pacienta in opolnomočen podporni tim, ki bo svoje delo opravljal z lastnimi kompetencami ter polno odgovornostjo in možnostjo opravljanja hitre diagnostike. Zelo pozdravljamo tudi obljube o ustrezni digitalizaciji sistema," je sklenil.