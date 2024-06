Slovenska vojska predstavila novo slovensko orožje #video

Slovenska vojska je pretekli petek v sodelovanju s konzorcijem slovenskih podjetij obrambne industrije in vodilnim podjetjem Valhalla Turrets na strelišču Bač izvedla prvo preizkusno streljanje s sistemom zračne obrambe Mangart 25 na vozilu Perun in oborožitvene postaje Loki 762 na lahkem izvidniškem vozilu jedrske, radiološke, kemične in biološke obrambe (JRKBO) Cobra, piše na spletni strani ministrstva za obrambo.