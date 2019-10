Razkrivamo, kakšne načrte ima država z Air Slovenia #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odkrivamo načrt za ustanovitev novega državnega letalskega prevoznika, o katerem se od torka za zaprtimi vrati pogovarja slovenski politični vrh. A so v koaliciji Marjana Šarca pri tem še neodločni. Glavna dilema je na eni strani politično sporočilo "Slovencem vračamo enega nacionalnih simbolov" - v vladnih gradivih se pojavlja ime Air Slovenia - in na drugi strani veliko finančno tveganje, ki spremlja letalski posel.

Po neslavnem propadu Adrie Airways, za katero stoji falanga politikov in direktorjev, bi vlada znova zagnala veter v krila slovenskemu letalstvu. Iz pogorišča bankrotirane Adrie naj bi po zanesljivih informacijah Planeta vstal feniks Air Slovenia.

K letenju ga najbolj podžiga gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki ga je prizemljila neslavna prodaja nemškemu špekulantskemu skladu 4K Invest v prejšnji Cerarjevi vladi.

Glavni načrtovalec za tako imenovani Air Slovenia je prav Počivavšek. Novo podjetje naj bi najelo od 10 do 12 letal, prej jih je imelo 10, in vzpostavilo 15 najbolj optimalnih linij. Tudi takih, ki ne vzdržijo komercialne logike, jih bo pa subvencionirala država.

Denar lahko porabimo koristneje

Matej Lahovnik Foto: Bor Slana "V ekonomiji nobeno kosilo ni zastonj. Denar, ki ga je država vlagala v Adrio in ki ga želijo nekateri spet vlagati v novo Adrio, lahko precej bolje namenijo tja, kjer je ta denar potreben. To pa je v zdravstvo, šolstvo, infrastrukturo. Letalski posel pa naj prepustijo tistim, ki ga obvladajo," je do vladnih načrtov kritičen ekonomist Matej Lahovnik.

Vnaprej je znano, da bo nova letalska družba letno povzročila od pet do 10 milijonov evrov minusa. Ta še najbolj moti prvega državnega finančnika Andreja Bertonclja in Šarčevega državnega sekretarja Vojmirja Urlepa. "Jaz bom podprl vsako ekonomsko upravičeno odločitev," zatrjuje finančni minister Bertoncelj.

A kaj je to proti 50-milijonski luknji, ki so jo v slabih treh letih za seboj pustili Nemci. Izguba bi bila veliko manjša, kot jo v letalstvu ustvarijo naše sosede. Hrvaška je pred dnevi z dobrimi 33 milijoni evrov rešila pred stečajem nacionalnega prevoznika Croatia Airlines. Srbija naj bi svojemu prevozniku namenila za 21 milijonov evrov subvencij. Alitalia je nabrala za 3,3 milijarde evrov dolgov, reševati so jih poskušali tudi z državnimi železnicami. Pri tem je ključno, ali bo država denar vložila pametno, opozarja hrvaški analitik civilnega letalstva Alen Ščuric.

Foto: Klemen Korenjak

Izgubili bomo več kot tretjino potnikov

Dobrega pol milijona turistov (550 tisoč) je prepeljala Adria, ob prizemljitvi jih bomo do konca leta izgubili več kot tretjino (200 tisoč). Gospodarski trg zaradi Adrie že kleca, zato Maja Uran Maravič s fakultete za turistične študije vladi pošilja zagonski veter.

"Komercialni lastniki vedno sledijo samo interesu dobička, v strateškem smislu pa so za državo pomembne tudi linije, kjer se zasluži manj. Je pa pomembno, da smo na nekaterih trgih prisotni, da imamo letalsko povezanost z nekaterimi državami," pojasnjuje Uran Maravičeva.

Je potem zadnja poteza vlade racionalna? "Zelo racionalna in zelo pohvalna, da so ta zakon tako hitro sprejeli," je prepričana Uran Maravičeva.

Slovenija, Madžarska in Slovaška. Tri evropske države, vse tri brez nacionalnega letalskega prevoznika. A madžarski nizkocenovnik, ki za čas zimskega voznega reda začasno prekinja polete iz Slovenije, prav danes objavlja "Open recruitment day" za vse, ki bi se jim želeli pridružiti. Ne samo izguba delovne sile, na preizkušnji je vse gospodarstvo.

"Z vidika turizma in gospodarstva in podjetništva je ključno, da se čim prej vzpostavijo povezave Slovenije, ker gre za strateško zgodbo. Na kakšen način, je pa tudi bistveno, da je kakovostno in na drugi strani čim ceneje za davkoplačevalce. Če bomo imeli položaj, da politika ne bo odigrala boljše vloge, kot jo je v preteklosti, potem si bomo naredili medvedjo uslugo, potem se bo prej ali slej spet zgodilo isto," napoveduje Goran Novkovič iz GZS.

Prvo letalo naj bi poletelo konec februarja

Vsaka nova linija, ki jo bo država subvencionirala, nas bo stala 150 tisoč evrov. Švicarski, bruseljski in nemški prevozniki bodo čez dva tedna našim potnikom spet odprli okno do Züricha, Frankfurta, Münchna in Bruslja. A zaradi neprijaznih ur poletov bosta za potnika transfer in bivanje tam veliko dražja.

Zato si je vlada začrtala idealni scenarij, po katerem naj bi že konec februarja pod nebo poletel prvi slovenski jekleni ptič, stare utečene linije ali slote pa bi mu po dogovoru čuvala nemška Lufthansa. Ki bi Slovencem pomagala tudi pri pridobivanju mednarodnih licenc.

Pilot Marko Kastelic nemško partnerstvo pozdravlja. "Operativno licenco za izvajanje poletov je v vsem procesu najlažje dobiti, bistveno težje je, da dosežeš sporazume s svetovnimi letalskimi prevozniki. Dve leti smo potrebovali, da smo lahko z Adrijinimi poleti potovali v Kanado," pojasnjuje Kastelic.

Na vprašanje, ali nam lahko pri tem pomaga Lufthansa, Kastelic odgovarja. "Lufthansa je partner, ki si ga želi imeti vsakdo v Evropi."

Slovenijo čaka predsedovanje EU

V hrbet nam skače tudi skorajšnje predsedovanje EU, ko bodo racionalne povezave Ljubljane s svetom še pomembnejše. Če bo seveda na vladi šlo gladko in Počivalšku v zelje ne bo skakala infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek, ki je Adrio umestila na zloglasni seznam za prodajo državne lastnine.

Kako lahko politika popravi nepopravljive napake, ki jih je skupaj z najbolj odgovornimi iz državnega vrha delalo vodstvo Adrie? Prizemljimo apetite in najprej izdelajmo prometno-logistično strategijo, z akcijskim načrtom pa že zamujamo.