Raziskava: Na področju učinkovite rabe energije brez izboljšanja

Kot je bilo mogoče slišali na predstavitvi rezultatov raziskave v prostorih Agencije RS za okolje (Arso), so na področju ukrepov učinkovite rabe energije ozaveščene in aktivne tri četrtine gospodinjstev, hkrati pa tri četrtine svojo porabo ocenjujejo kot srednjo, visoko ali zelo visoko.

Po besedah Rajka Dolinška se sicer razmerje med energetsko učinkovitimi in neučinkovitimi gospodinjstvi ni bistveno spremenilo, je pa znotraj prvih več gospodinjstev, ki so bila prej skeptična, a so zdaj bolj aktivna. "Na določenih segmentih so neke izboljšave, generalno gledano pa je trend izboljšanja energetske učinkovitosti nevtralen," je ocenil v izjavi za STA.

Naraščanje zavedanja o resnosti podnebnih sprememb

Na področjih, kjer so zaznali pozitiven trend, so podnebne spremembe. Zavedanje o njihovi resnosti v zadnjih letih namreč narašča. "Leta 2017 je raziskava pokazala, da se približno 69 prebivalstva zaveda podnebnih sprememb in da jih dojema kot zelo resen problem, zadnji podatki pa kažejo, da je teh prebivalcev že 82 odstotkov," je na predstavitvi rezultatov raziskave povedala Nataša Kovač, ki se na Arso ukvarja s kazalci okolja. Tretjina vprašanih pa je odgovorila, da je že osebno izkusila tudi ekstremne vremenske dogodke.

Kot je izpostavil Dolinšek, gospodinjstva tudi več razmišljajo o učinkoviti rabi energije oziroma o tem, kako bi se bolj varčno ogrevala in trošila elektriko. Neugodni trendi pa so se na drugi strani pokazali na področju mobilnosti oz. uporabi avtomobilov in javnega potniškega prometa. Po navedbah Kovačeve že dlje časa opažajo, "da glavno prevozno sredstvo kljub vsemu ozaveščanju in informacijam še vedno ostaja osebni avtomobil".

"Tukaj je očitno, da je mobilnost največji problem, s katerim se soočamo, ključni razlogi za neuporabo javnega potniškega prevoza pa so na prvem mestu slabi vozni redi, preveč zamud, slabe avtobusne povezave, lažji prenos stvari in nedostopnost avtobusa v domačem kraju," je podčrtal Dolinšek.

Glede na izsledke raziskave več kot polovica slovenskih gospodinjstev ne razmišlja o tem, da bi postavila lastno napravo za proizvodnjo elektrike, bi se pa želeli vključiti v skupnost. Tega si želijo predvsem gospodinjstva iz večstanovanjskih stavb, kjer so možnosti za izgradnjo lastne elektrarne omejene, je pojasnil Dolinšek. Kot je še dejal, narašča tudi delež osebnih vozil v gospodinjstvih na električni in hibrdni pogon, "ampak počasi, zato ne moremo govoriti o pozitivnem trendu".

V raziskavi REUS 2023 so merili tudi poznavanje in delo svetovalne mreže energetskih svetovalcev Ensvet. Kot je povedala koordinatorica mreže Ensvet pri Eko skladu Tjaša Bandelj, so rezultati pokazali izboljšanje prepoznavnosti mreže svetovalcem med prebivalstvom, kar zadeva koriščenja samega sistema brezplačnih energetskih svetovanj, pa je trend negativen. Na podlagi rezultatov so si tako za prihodnje cilje zastavili dvig prepoznavnosti mreže, povečanje koriščenja in kakovosti nasvetov, želijo pa si tudi večjega vključevanja na lokalni in nacionalni ravni.