Raziskava: kakšno podporo imajo nove stranke

Video: Planet TV

Po raziskavi Valicona bi omenjene stranke na volitvah dosegle naslednje rezultate:

najdlje od parlamenta je z 1,3 odstotka Alenka Bratušek,

z 1,6 odstotka je daleč tudi Bojan Dobovšek,

Janku Vebru so namerili 2,6 odstotka,

še najbolje kaže Andreju Čušu, ki ni daleč od štirih odstotkov, ki jih stranka potrebuje za vstop v državni zbor (3,6 %).

Alenka Bratušek ostaja optimistična

Edina verodostojna javnomnenjska anketa so volitve, meni Alenka Bratušek. Foto: Reuters Štiri mesece pred volitvami je preboj stranke Alenke Bratušek v Državni zbor pod velikim vprašajem. A nekdanja premierka v svojo politično prihodnost zre z velikim optimizmom. "Edina verodostojna javnomnenjska anketa so volitve. In naša stranka je enkrat že pokazala in prepričala štiri odstotke volivcev," je povedala.

Bratuškova je ločitev s svojo matično stranko preživela. A je tedaj nastopala v bistveno drugačnem položaju. Povrhu vsega pa je že kmalu po volitvah sledil še fiasko s kandidaturo za evropsko komisarko.

Stranko gradimo od spodaj navzgor, svojo strategijo pojasnjuje Bojan Dobovšek, predsednik Dobre države. Foto: STA

In s stresom se pred volitvami gotovo srečujeta tudi odpadnika Dobovšek in Veber. Ankete njuni stranki, Dobro državo in Slogo, komaj zaznavajo.

"Vsaka stranka gre na volitve na zmago. Mi delamo že tri leta tako kot je prav. Stranko gradimo od spodaj navzgor," pojasnjuje nekdanji poslanec SMC Bojan Dobovšek.

Nekdanji poslanec SD Janko Veber gre na junijske volitve s svojo stranko. Foto: Bor Slana "Ne gre za to, ali gre težko. Če bi ostal v SD bi bilo nemogoče," pa je povedal nekdanji poslanec SD Janko Veber.

Čuš gre na volitve z desetimi točkami

Izstop iz stranke je za zdaj - po anketah sodeč - še najbolj unovčil mladi poslanec Andrej Čuš. Razhod z vodjo desnice Janezom Janšo je začinil s kampanjo o zaprtju trgovin. Na volitve ne namerava sam, okrog sebe hoče strniti tretji blok. "Deset točk in za tem bomo stali vsi. Kdo pa je dobil drugo svetovno vojno, naj se prepirajo drugi," je jasen Čuš.

Andrej Čuš je medije v zadnjem času polnil s kampanjo o zaprtju trgovin. Foto: STA

In kakšne možnosti razdrobljenim strankam pripisujejo analitiki? Andraž Zorko za odpadnike poleg čudeža vidi le eno rešitev. "Če se bo recimo pojavila kašna koalicija teh strank, potem je uspeh veliko bolj verjeten," pravi.

Bližje kot so volitve, bolj racionalno bodo razmišljali volivci

Begajoče volivce je k sebi že pritegnil Marjan Šarec. Volivci pa bodo vse bližje volitvam razmišljali vse bolj racionalno. "Rajši dam svoj glas nekomu, ki bo zagotovo prišel v parlament, kot nekomu, ki ne bo," razmišljanje volivcev pojasnjuje Zorko.