Razdedinjenje in pogodba o preužitku – dedovanje, kot ga želite vi

Delitev premoženja v okviru dedovanja je postopek, ki se začne po smrti posameznika in vključuje razporeditev njegovega premoženja med dediče. Ta proces je lahko urejen na podlagi dedovanja po zakonu ali pa s pisno oporoko , ki jo je zapustnik sestavil pred smrtjo. Z oporoko zapustnik določi, kdo bo dedoval njegovo premoženje, pri čemer lahko natančno navede, kaj naj dobi posamezen dedič, ali pa koga popolnoma izpusti iz dedovanja.

Postopek dedovanja

Dedovanje vključuje pravne postopke, kot je zapuščinska obravnava, kjer preverijo veljavnost oporoke, ovrednotijo premoženje in poravnajo dolgove pokojnika. Pravilna in pravična delitev premoženja je ključnega pomena za ohranjanje dobrih odnosov med dediči in zagotavljanje spoštovanja volje pokojnika.

Želite, da eden izmed dedičev ne dobi ničesar?

Če želite, da en dedič ne dobi ničesar, lahko to storite z ustrezno sestavljeno oporoko v skladu s slovensko zakonodajo. V oporoki jasno navedite, koga želite izključiti iz dedovanja in ga tako razdediniti.

Obstaja tudi drugačna možnost. Recimo, da imate dva sinova in bi radi svoje premoženje (npr. hišo) zapustili le enemu, ker se drugi do vas vede nespoštljivo in vas izsiljuje. S sinom, ki bi mu radi zapustili premoženje, sklenete pogodbo o preužitku. Več v nadaljevanju.

Razdedinjenje dediča

Z razdedinjenjem izgubi dedič dedne pravice v obsegu razdedinjenja. Razdedinjenje je lahko popolno ali delno. Popolno razdedinjenje pomeni popolno izgubo dedne pravice, medtem ko delno razdedinjenje pomeni zmanjšanje nujnega deleža.

Oporočitelj mora svoj namen o razdedinjenju nedvoumno izraziti v oporoki. Ni treba, da navede razlog za razdedinjenje, je pa koristno, da ga. Vzrok razdedinjenja ne more biti nenaklonjenost, imeti mora večjo težo.

Oporočitelj lahko razdedini nujnega dediča:

če se je ta s kršitvijo kakšne zakonite ali moralne dolžnosti huje pregrešil nad zapustnikom,

če je naklepoma storil kakšno hujše kaznivo dejanje zoper njega ali zoper njegovega zakonca, otroka, posvojenca ali starše,

če se je vdal brezdelju in nepoštenemu življenju.

Pogodba o preužitku

Pogodba o preužitku je odplačen pravni posel, s katerim se ena oseba (preužitkar) zaveže prenesti svoje premoženje ali njegov del na drugo osebo (prevzemnika). V zameno za to pa se prevzemnik zaveže, da bo določene dajatve ali storitve preužitkarju nudil do smrti (npr. skrb za zapustnikov dom, prehrano, nego, prevoze …). Tovrstna pogodba mora bit zapisana v notarskem zapisu.

Prenos premoženja poteče takoj po sklenitvi pogodbe – torej ni pogojen s smrtjo preužitkarja, kar predstavlja veliko prednost v primerjavi s pogodbo o dosmrtnem preživljanju.

Pogodba o preužitku se lahko v izjemnih primerih tudi razveže. Pri tem velja poudariti, da razveza načeloma ni enostavna, zato svetujemo, da so stranke pred podpisom pogodbe prepričane v to, da jo želijo skleniti.

Vpliv pogodbe o preužitku

Pogodba o preužitku lahko pomembno vpliva na dedovanje po zapustniku, če je zapustnik za čas svojega življenja sklenil tako pogodbo. Ker je zapustnik prenesel (del) svojega premoženja na prevzemnika, lahko v zapuščini po njem ostane zelo malo premoženja. Dediči zapustnika (preužitkarja) se zato pogosto počutijo opeharjene in izpodbijajo veljavnost pogodbe.

