Rahlo sneženje bo prešlo v dež, topleje bo

Danes bo oblačno. Na Primorskem bo večinoma suho, pihala bo močna burja, ki bo do petka dopoldne dosegala sunke do sto kilometrov na uro. Drugod bo občasno rahlo snežilo, popoldne pa bo po nižinah sneg prešel v rahel dež. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 7, na Primorskem do 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje.

Jutri bo pretežno oblačno, občasno bo ponekod rahlo deževalo. Burja na Primorskem bo počasi slabela. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem okoli 8, najvišje dnevne od 5 do 13, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

V soboto bo deloma sončno. Burja bo ponehala. Topleje bo.

V nedeljo bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne se bodo pojavljale krajevne padavine, še napovedujejo vremenoslovci.