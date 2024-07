Prekinitev ognja v Ukrajini ni mogoča brez mirovnih pogajanj, je danes na vrhu Šanghajske organizacije za sodelovanje (SCO) v Astani poudaril ruski predsednik Vladimir Putin. Po njegovih besedah bi namreč Kijev premirje lahko izkoristil za strnitev vrst in obnovo zalog orožja, poročajo tuje tiskovne agencije. V petek naj bi se Putin v Moskvi srečal z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom.

"Sovražniku ne smemo dovoliti, da bi prekinitev ognja izkoristil za izboljšanje svojega stanja," je dejal Putin in pojasnil, da bi v času premirja ukrajinska stran lahko strnila vrste, mobilizirala dodatne sile, obnovila arzenal oborožitve in se pripravila na nadaljevanje spopadov. "Enostavno zdaj ne moremo razglasiti premirja v upanju, da bo druga stran naredila nekaj pozitivnih korakov," je dodal.

Po besedah ruskega predsednika je končanje konflikta prek posrednikov nemogoče. Pri tem je omenil dogovore med Rusijo in Ukrajino iz časa pred izbruhom vojne, ki da so končali v smeteh.

Putin Trumpove besede jemlje resno

Putin je komentiral tudi stališča nekdanjega ameriškega predsednika in kandidata na letošnjih volitvah Donalda Trumpa. Kot je dejal, je gledal izseke nedavne debate aktualnega predsednika Joeja Bidna s Trumpom, in povedal, da v Kremlju pripombe slednjega glede vojne v Ukrajini jemljejo resno. "Dejstvo, da gospod Trump kot predsedniški kandidat pravi, da je pripravljen in da želi ustaviti vojno v Ukrajini, jemljemo precej resno," je dejal Putin.

Dodal je, da s konkretnimi predlogi bivšega predsednika ZDA sicer ni seznanjen, a da v Kremlju verjamejo, da Trump o končanju vojne govori iskreno.

V zadnjih mesecih ima na bojiščih v Ukrajini pobudo ruska stran. Ukrajinska vojska je danes sporočila, da se je umaknila iz enega od okrožij v mestu Časiv Jar v regiji Doneck. Prevzem nadzora nad celotnim mestom bi lahko pospešil napredovanje ruskih sil na vzhodu države.

Raziskava think-tanka Evropski svet za zunanje odnose (ECFR) je sicer v sredo pokazala, da več kot polovica Ukrajincev še vedno verjame v zmago v vojni proti Rusiji. Medtem so prebivalci evropskih držav glede tega precej bolj skeptični in v večji meri kot najverjetnejši izid vojne ocenjujejo kompromis med sprtima stranema.

Mediji: Orban naj bi v petek obiskal Moskvo

Madžarski premier Viktor Orban naj bi v petek odpotoval v Moskvo na srečanje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, je po poročanju medijev danes povedalo več neimenovanih virov v Budimpešti. Na obisku, do katerega prihaja le nekaj dni po tistem, ko je Orban obiskal Kijev, ga bo spremljal zunanji minister Peter Szijjarto.

O domnevnem obisku Orbana v Moskvi je sicer najprej na družbenem omrežju X poročal raziskovalni novinar Szabolcs Panyi, ki se sklicuje na več zahodnih predstavnikov. Foto: Reuters

Orban bo v petek odpotoval v Moskvo na srečanje s Putinom le nekaj dni po tistem, ko se je v Kijevu sestal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, je danes poročal portal Radio Svobodna Evropa (RFE), ki se med drugim sklicuje na neimenovane vire pri madžarski vladi.

O domnevnem obisku Orbana v Moskvi je sicer najprej na družbenem omrežju X poročal raziskovalni novinar Szabolcs Panyi, ki se sklicuje na več zahodnih predstavnikov.

Orbana bo na obisku v Kremlju spremljal tudi zunanji minister Szijjarto. Kot poroča RFE, je Szijjarto Rusijo obiskal več kot petkrat, odkar so ruske sile napadle Ukrajino pred več kot dvema letoma.

Orban velja za najglasnejšega nasprotnika oboroževanja Ukrajine znotraj EU

Tiskovni urad madžarskega premierja se na prošnjo za komentar glede morebitnega obiska v Moskvi še ni odzval, dodaja RFE.

Madžarski premier, čigar država je z julijem prevzela polletno predsedovanje Svetu EU, je v torek nenapovedano obiskal Kijev, kjer je predsednika Zelenskega pozval, naj razmisli o premirju, ki bi pospešilo mirovne pogovore z Rusijo.

Orban, ki je obiskal Kijev prvič po ruski invaziji februarja 2022, velja za najglasnejšega nasprotnika oboroževanja Ukrajine znotraj EU. Hkrati je madžarski premier načelno nasprotoval tudi sankcijam EU proti Rusiji, ki pa jih ni blokiral.

Orbanov predstavnik za stike z mediji Bertalan Havasi pa je danes potrdil, da se bo premier v petek in soboto udeležil vrha Organizacije turških držav (OTS) v Šuši v Azerbajdžanu, ki meji na Rusijo. Vrh bo med drugim obravnaval tudi odnose OTS z EU in drugimi mednarodnimi organizacijami, je dejal za madžarsko tiskovno agencijo MTI.