Kaj lahko nekdanji katalonski predsednik pričakuje od svojih slovenskih somišljenikov?

Puigdemont vidi veliko podobnosti med katalonskimi prizadevanji in slovensko potjo do neodvisnosti. Foto: Reuters

Puigdemont, ki je zavetišče pred pregonom madridskih oblasti našel v Bruslju, načrtuje svoje naslednje korake in poti, ki bodo gotovo še bolj razjezili špansko oblast. Puigdemontovi poti na Dansko bo po bruseljskih virih španskega digitalnega časnika El Confidential sledila – Slovenija.

Nekdanji katalonski predsednik se je znašel v zelo zapletenih razmerah tako doma kot v širšem okolju. V Barceloni je katalonski parlament blokiran zaradi neenotnosti tamkajšnjih poslancev, zato ne more imenovati kandidatov za predsedstvo, vse njegove korake pa spremlja odkrito nezadovoljstvo španske države.

Računa na podporo Socialnih demokratov

Kot razmišljajo pri omenjenem španskem časniku, Puigdemont prihaja v Slovenijo, ker računa, da ima v njej zaveznike. Kot so zapisali, evroposlanec katalonske stranke PDeCAT Ramon Tremosa sodeluje s slovenskimi Socialnimi demokrati, ki so naklonjeni njihovi tezi o pravici do samoopredelitve narodov znotraj držav članic Evropske unije.

Puigdemont prihaja v Slovenijo, ker računa, da ima v njej zaveznike, tudi stranko SD. Španski časnik omenja evroposlanko in predsednico sveta za zunanje zadeve Socialnih demokratov Tanjo Fajon. Foto: STA

Španski časnik omenja še evroposlanko in predsednico sveta za zunanje zadeve Socialnih demokratov Tanjo Fajon, ki je, kot navajajo, javno izrazila podporo Puigdemontu in kritizirala odsotnost podpore Evropske unije katalonskim prizadevanjem za neodvisnost. Pripisali so tudi, da je nekdanji slovenski predsednik Milan Kučan, član iste stranke, večkrat podprl idejo o katalonski neodvisnosti.

"Slovenska pot"

Puigdemont vidi veliko podobnosti med katalonskimi prizadevanji in slovensko potjo do neodvisnosti. "Slovenska pot", kot jo je po navedbah omenjenega španskega časnika poimenoval, je uspela zahvaljujoč tihi podpori Nemčije za ceno desetdnevne vojne in več kot 60 mrtvih. Leta 2004, 13 let po osamosvojitvi, je Slovenija postala članica Evropske unije, tri leta pozneje pa tudi del evroobmočja.

Obisk nekdanjega katalonskega predsednika v Sloveniji ne bi bila prva pot k nam, s katerimi zagovorniki katalonske neodvisnosti iščejo podporo. Nekdanji neformalni minister za zunanje zadeve Raül Romeva i Rueda iz vrste katalonskih zelenih se je mudil pri nas marca lani, a enako kot v baltskih državah mu ni uspelo pridobiti formalne podpore.

(Ne)razumljiva zadržanost

Španski časnik svojim bralcem pojasnjuje, da se je slovenska oblast tudi po drugem katalonskem referendumu odločila za podporo španski vladi in za nejasno izjavo, s katero poziva k dialogu za reševanje tega vprašanja – čeprav so Socialni demokrati del aktualne slovenske vlade.

Foto: Reuters

A ravno zaradi "slovenske poti" je Puigdemont prepričan, da je Slovenija veliko bolj obetavna sogovornica kot Danska, ki bi imela več razlogov za zadržanost.

Pot je pomembnejša od izida

Za Puigdemonta pa je ne glede na izid že sama pot zelo pomembna. Zanj je neprecenljivo, da lahko brez večjih težav potuje v Belgijo in iz nje, zato glede na svoj nezavidljivi pravni položaj skrbno izbira destinacije svojih potovanj. Njegov cilj je predvsem pri katalonskem prebivalstvu utrditi podobo dejavnega borca za neodvisnost.

To je zanj pomembno za naslednje katalonske volitve, ki so vedno bolj verjetne kar kmalu, obenem pa se zaveda, da mu Belgija morda nekoč ne bo več zagotavljala gostoljubja in varnega zavetišča, so med drugim zapisali.