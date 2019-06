Ptujčani s protestom za čimprejšnjo izgradnjo obvoznice

Prebivalci ob državni cesti med Ormožem in Ptujem so danes z mirnima protestoma na Ptuju in v Cvetkovcih izrazili nezadovoljstvo zaradi zastojev pri umeščanju ptujske obvoznice v prostor in pri izgradnji hitre ceste do Ormoža. "Dovolj nam je čakanja in zavajanja javnosti," je povedal Vlado Venta iz novoustanovljene civilne iniciative Cvetkovci.

Že osmi takšen protest so člani civilne iniciative za ptujsko obvoznico izvedli na pločniku ob Ormoški cesti na Ptuju. Istočasno so protestni shod izvedli tudi člani novoustanovljene civilne iniciative Cvetkovci v občini Ormož in s tem opozorili, da ne gre zgolj za težavo ene ceste ali enega mesta, temveč celotnega Podravja.

"Žal zadnje preusmeritve tranzitnega tovornega prometa niso dale ustreznega rezultata, saj krajani nismo opazili, da bi bilo kaj manj tovornih vozil. Zaradi poletne sezone pričakujemo predvsem še več vozil, tako tovornih kot osebnih," je izpostavila vodja iniciative za ptujsko obvoznico Sergeja Puppis Freebairn.

Spomnila je, da že 30 let čakajo na hitro cesto, ki bi razbremenila lokalno cesto skozi spalna naselja. "Dnevno jo prevozi do 1300 kamionov in do 15.000 vozil. Naj spomnimo, da je bila hitra cesta umeščena v lokacijske načrte občin že daljnega leta 1997," je dodala. "Delanih je bilo nešteto študij, opravljenih še več sestankov, hitre rešitve pa še ni na obzorju," je ogorčena.

Vodja iniciative Cvetkovci Vlado Venta je poudaril, da je gradbeno dovoljenje za izgradnjo hitre ceste od Gorišnice do Ormoža veljavno že od leta 2007. "Vztrajamo, da se na tej trasi takoj začne delati, brez izgovorov, ki so samo pesek v oči javnosti," je dejal.

Razdor med prebivalci in avtoprevozniki

Direkcija za infrastrukturo je s 1. junijem sicer omejila tranzitni tovorni promet na širšem severovzhodnem delu države med mejnima prehodoma Bistrica ob Sotli in Središče ob Dravi ter ga preusmerila na vzporedno avtocestno omrežje. A to domačinom po besedah Vente ni prineslo olajšanja.

"S tem so samo vnesli razdor med nami in avtoprevozniki," je dejal in povedal, da so glede te omejitve možna številna izigravanja: "Dva tedna je bilo malo manj kamionov, do zdaj pa so se podjetja že znašla." "Nočemo razdorov, nočemo iti proti avtoprevoznikom, saj je tudi njim v interesu čimprejšnja izgradnja hitre ceste. Končno naj se začne delati," je še izpostavil.

"Postopki pri nas tečejo zelo počasi, a v določenih primerih se je te postopke dalo pospešiti. Takšen primer je bila Magna in upamo, da smo mi enako pomembni, da lahko tudi tu postopki stečejo hitreje in da smo tukajšnji prebivalci končno deležni normalnega bivanja kot ostali prebivalci Slovenije," pa je še dodala Puppis Freebairnova.

V njeni civilni iniciativi so prepričani, da bi se ob proaktivnem pristopu tako politike kot državnih uradnikov po ministrstvih lahko čas sprejetja državnega prostorskega načrta za glavno cesto Ptuj-Markovci bistveno skrajšal.

Podporo so jim danes prišli izrazit tudi nekateri politični predstavniki, med njimi predsednik Zelenih Slovenije Andrej Čuš in ptujska županja Nuška Gajšek. "Žal nam je, da se je treba posluževati takšnih akcij. A praksa je očitno v Sloveniji takšna, da zadeve premikajo civilne iniciative, zato da se premaknejo tudi odločevalci," je dejala.

Ker za protestna shoda niso dobili ustreznih dovoljenj, sta potekala v manjšem obsegu, kot so sprva načrtovali.