Ptuj: med nedeljskim sprehodom naletela na pitona

Prebivalka Ptuja je v nedeljo med sprehodom naletela na nenavaden, predvsem pa zastrašujoč prizor. V potoku Rogoznica, ki teče skozi primestje Ptuja, je namreč opazila mrtvega pitona, ki ga je najverjetneje nekdo odvrgel. Fotografije je na omrežju Facebook delil Radio Ptuj.

Sprehajalka je za Štajerski tednik povedala, da je kadaver ležal v potoku ob naselju, nizvodno od mostu pri Vulkanizerstvu Kolarič v Budini. "Kača v potoku je pritegnila mojo pozornost. Prizor ni bil niti malo prijeten. Ko sem se približala, sem videla, da je žal poginula. Velika je bila kakšen meter," je dejala in dodala, da mrtve in žive nenavadne živali ob poti, kjer se sprehaja, niso nič novega.

"Psi, mačji mladiči, ptice, z marsičim sem se že srečala. Tudi z živimi kačami, želvami, pticami, veliko je tudi lepih prizorov in srečanj z divjimi živalmi", je še povedala za omenjeni medij.

Nič hudega sluteč tudi v Sloveniji v naravi naletiš na eksotično žival

Pitoni veljajo za eksotične kače, njihovo naravno okolje je zahodna in osrednja Afrika, a dandanes jih imajo nekateri prebivalci Slovenije kot hišne ljubljenčke v stanovanju ali hiši. Žal se velikokrat zgodi, da ljudje, ko se tovrstnih živali naveličajo ali ko jim poginejo, nespametno ravnajo z njimi. Namesto, da bi poklicali strokovne službe, ki jih je seveda potrebno plačati, jih odvržejo v naravo. Tako lahko tudi v Sloveniji nič hudega sluteč v naravi naletiš na eksotične živali.

Tako je možno, da je tudi mrtvi piton v Rogoznici, na katerega je naletela bralka, komu pobegnil ali pa ga je kdo zavestno odvrgel. Najverjetneje je šlo za kraljevega pitona, najmanjšega med afriškimi pitoni. Odrasla kača tega primerka lahko zraste od metra do največ meter in pol. Njihova življenjska doba je do 30 let.