Na Hrvaškem so v času prvomajskih praznikov, od 28. aprila do 1. maja, našteli 256 tisoč turistov in več kot 890 tisoč njihovih nočitev. To je 49 odstotkov več turistov kot v enakem obdobju lani in 42 odstotkov več nočitev, so danes sporočili iz Hrvaške turistične skupnosti. Med tujimi turisti so prevladovali Slovenci.

Največ nočitev so turisti ustvarili v Istri, Kvarnerju in Splitsko-dalmatinski županiji, med destinacijami pa v Dubrovniku, Poreču, Rovinju, Umagu, Zagrebu in Splitu, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Direktor Hrvaške turistične skupnosti Kristjan Staničić je te podatke komentiral z besedami, da so dozdajšnji letošnji turistični rezultati najboljša napoved glavne poletne sezone ter da Hrvaška postaja vse bolj zanimiva celoletna destinacija.

Glede na vstop v schengen je Hrvaška letos bolj dostopna tudi za krajši in pogostejši obisk ob koncu tedna, je dejal. "V času prvomajskih praznikov so bili najštevilnejši turisti Slovenci, Poljaki, Avstrijci, Nemci in Italijani, kar nekaj pa je bilo tudi Nizozemcev in Britancev," je dodal Staničić.

V združenju so zadovoljni tudi z rezultati prvih štirih mesecev letos

Od januarja do aprila je Hrvaško obiskalo dva milijona turistov, ki so ustvarili 5,9 milijona nočitev, kar je 28 oziroma 17 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Poleg domačih gostov je do konca aprila letos največ tujih turistov prišlo iz Slovenije, Nemčije, Avstrije, BiH, Italije, Velike Britanije in ZDA, največ pa v Zagreb, Dubrovnik, Rovinj, Split, Poreč in Opatijo.

Zadovoljna je tudi ministrica za turizem in šport Nikolina Brnjac. Da so se pozitivni trendi iz začetka leta nadaljevali tudi v preteklem podaljšanem koncu tedna, ocenjuje kot dodatno potrditev, da Hrvaška ni zaželena samo v poletnih mesecih. Hkrati je optimistična tudi glede prihajajoče glavne turistične sezone.