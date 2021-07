Prvi petek v juliju: še sedmi dan zapored brez umrlih zaradi covid-19

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po podatkih so v petek opravili 1.511 PCR testov, ki so potrdili 30 pozitivnih primerov okužbe z novim koronavirusom. Opravili so še 34.742 hitrih angitenskih testov, skupno pa je bil delež pozitivnih 2 odstotka. Že sedmi dan zapored ni zaradi covid-19 umrl nihče, 14-dnevna pojavnost pa je 21,5 na sto tisoč prebivalcev.