Pripravili so si kres, a jih je prehitel neznanec in ga prižgal

Na zasebnem zemljišču v Kresnicah ob Savi nekateri vaščani skupaj z družinskimi člani in prijatelji vsako leto zdaj že tradicionalno zakurijo kres na večer pred prvim majem. Tudi tokrat je nekaj mladih fantov na kup spet navozilo, kar so pripeljali z vsakoletnega obveznega čiščenja gozda. Načrte za kresovanje pa jim je prekrižal nekdo, ki je včeraj zvečer kres zakuril. Kljub gašenju gasilcev je gorelo več ur.

Na zasebnem zemljišču v Kresnicah na območju med Savo in širokimi polji že desetletje vsak večer pred prvim majem gori kres. Gre za vejevje in odpadni les, ki ga pospravijo po bližnjih gozdovih, da ne ogroža cest in bližnjih hiš. Kres vsako leto prijavijo tudi gasilcem in ob njem se zberejo bližnji vaščani, družine in njihovi prijatelji, zaradi lokacije na odprtem ga lahko od daleč občuduje tudi večina Kresničanov.

Velik kup so zgradili z veliko truda. Foto: Miha Prezelj

Letos jim je načrte za kresovanje preprečil nepridiprav, ki je kres zakuril že včeraj. Na lokacijo so prihiteli gasilci PGD Kresnice in se z njim borili več ur, poklicali pa so jih Kresničani, ki žarenja ob pogledu skozi okno niso mogli zgrešiti. Početje bi lahko bilo nevarno, saj za razliko od kresovanja, ko je kres zavarovan in ga nadzoruje tudi več ljudi, tokrat ob odprtem ognju ni bilo nikogar, ki bi pazil nanj.

"Ob 20.43 je v naselju Kresnice, občina Litija, zagorel kup materiala, pripravljen za prvomajski kres. Požar so pogasili gasilci iz PGD Kresnice," so zapisali na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje.

Čeprav so najbolj razočarani prav mladi fantje, ki so se trudili in ves odpadni les navozili na velik kup, pravijo, da jim to ne bo pokvarilo tradicije. Poklicali naj bi jih mnogi in jim ponudili pomoč pri sestavljanju novega kupa odpadnih vej. In čeprav so za trenutek nekoliko izgubili voljo, saj so se za kres trudili zelo dolgo in v gozdu temeljito počistili, pravijo, da bo nov kup še lepši, kresniški nepridiprav jih je namreč le še bolj "podkuril".

Ko boste letos pripravljali kres, je pomembno, da upoštevate navodila

Uprava RS za zaščito in reševanje na svojih spletnih straneh obvešča, da naj organizatorji javnih prireditev s kresovanjem ter vsi drugi, ki nameravajo v naravnem okolju kuriti kresove, upoštevajo predvsem naslednje točke:

prostor okoli kurišča mora biti očiščen vseh gorljivih snovi;

če požarna straža ni zagotovljena, mora biti kurišče kresa obdano z negorljivimi materiali (npr. s peskom, kamni, opeko, kovino);

kres mora biti ves čas pod nadzorom odrasle osebe;

ob vetrovnem vremenu kresa ni priporočljivo prižigati, ob močnejšem vetru je treba kurjenje kresa prekiniti;

pri kurjenju kresov je prepovedano uporabljati vnetljive, eksplozivne in oksidativne snovi;

po končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico povsem pogasiti, priporočljivo je kurišče prekriti z negorljivim materialom (npr. s peskom ali zemljo).

Preveriti je treba tudi druge dodatne zahteve

"Na javnih prireditvah s kresovanjem morajo biti skladno z Zakonom o varstvu pred požarom zagotovljeni ustrezni ukrepi, zlasti požarna straža, ki jo lahko izvajajo le gasilci," so še zapisali.

Dodatne zahteve v zvezi s kurjenjem določajo tudi predpisi o gozdovih in tudi občine lahko določijo še dodatne pogoje, omejitve oziroma prepovedi kurjenja. Prav tako lahko dodatne omejitve ali prepovedi veljajo za določena posebej zavarovana območja, kot so na primer Triglavski narodni park, območja, ki spadajo v Natura 2000 in podobno.

"Če kres povzroči požar v naravnem okolju, je treba na telefonsko številko 112 o tem takoj obvestiti pristojni regijski center za obveščanje, ki bo na mesto požara napotil krajevno pristojne gasilce. Če je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, kurjenje kresov v naravnem okolju na območjih, kjer velja razglas, ni dovoljeno," še navajajo.