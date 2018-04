Kako ravnati, da bo kresovanje predvsem prijetno druženje?

Danes zvečer bodo po vsej Sloveniji zagoreli kresovi. Ker gre pri ognju hitro lahko kaj narobe, je policija pripravila nasvete in opozorila, da bo druženje prijetno in praznično. Organizatorji kresovanj pa morajo imeti - še opominja policija - tudi dovoljenje pristojne upravne enote. Enako velja za ognjemet v okviru javne prireditve.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi nevarnosti požarov v naravnem okolju je treba pred prižigom kresa urediti več stvari. Prva točka je vsekakor ureditev kurišča, ki mora biti obdano z negorljivim materialom. V prostoru okoli kurišča tako ne sme biti gorljivih snovi, kurišče mora biti od gozda oddaljeno vsaj 50 metrov. Od pomembnih prometnih poti, večjih naselij in objektov, kjer se izdelujejo, predelujejo ali skladiščijo vnetljive ali nevarne snovi, pa naj bo oddaljeno vsaj 100 metrov.

Ogenj je treba nadzorovati ves čas kurjenja, ko se ga pogasi, pa je treba žerjavico pokriti z negorljivim materialom. Kres je treba pogasiti, kadar povprečna hitrost vetra presega šest metrov na sekundo ali ko posamezni sunki presegajo deset metrov na sekundo.

Eno najbolj množičnih kresovanj pri nas, je kresovanje na ljubljanskem Rožniku. Foto: STA

Pa še posebno opozorilo tistim, ki bi želeli kurjenje kresa pospešiti z gorljivimi tekočinami. Tega nikakor ne počnite. Prav tako se ne sme uporabljati materialov, ki pri gorenju razvijejo močan dim ali strupene pline oziroma so kako drugače škodljivi za okolje.

Opozorilo velja tudi pri uporabi pirotehničnih izdelkov. Ti lahko povzročijo poškodbe, motijo živali in onesnažuje okolje. Nesrečam botrujejo predvsem nepremišljenost, objestnost, nestrokovno ravnanje, opozarjajo na policiji. Naj spomnimo, da je ravno med velikonočnimi prazniki pri uporabi plinske zmesi za pokanje umrl 66-letnik.

Previdno pri uporabi možnarjev

V prvomajskem obdobju je spet pogosta uporaba možnarjev. Večinoma to počnejo na javnih prireditvah, možnaristi morajo imeti certifikat ali potrdilo o usposobljenosti za streljanje z možnarji, organizatorji pa morajo poskrbeti za varnost.

Zakon o varstvu javnega reda in miru dovoljuje tudi uporabo karbida in drugih plinskih zmesi za pokanje med določenimi prazniki, kjer je takšno pokanje že tradicija. Vendar mora biti med 22. in 6. uro zagotovljen nočni mir. Prav tako možnarjev ne smejo uporabljati mladoletniki.