Prvi certfikat "Ustni higieni prijazno podjetje" prejel Mikro+Polo

Dr. Vesna Kaloh iz VBO je pred leti v sodelovanju z japonskimi strokovnjaki zasnovala prvo in edino zobno ščetko s ščetinami iz črnega kremena. Gre za rudo, ki jo najdemo le na delu japonskega otoka Hokaido, prav črni kremen pa poskrbi, da ta ščetka odstrani zobne obloge do 40 odstotkov učinkoviteje kot običajne zobne ščetke. Poimenovala jo je Premium zobna ščetka VBO in od takrat je naletela na izjemno dober sprejem med uporabniki. Danes jo v Sloveniji uporablja že več kot 300 tisoč ljudi.

V vmesnem času je z ekipo delala na nadgradnji in tako so letos jeseni dali na trg izboljšano verzijo te ščetke, ki so jo poimenovali Premium zobna ščetka VBO – Prestige Line. Poleg popolnoma spremenjene in nadgrajene oblike ima nova ščetka dodatno vrsto ščetin, narejena pa je iz stoodstotno reciklabilnega materiala PET in je na voljo v šestih novih barvah. Nova generacija ščetke Prestige Line pa trenutno ni na voljo v redni prodaji, pač pa le v obliki Naročniškega programa VBO 6pack, ki so ga zasnovali prav pri VBO.

Dr. Kalohova je bila sicer že na osnovi bogatih večletnih izkušenj seznanjena s precej slabim nivojem ustne higiene pri nas, dodatno pa so jo šokirali podatki iz sosednje Hrvaške, da ljudje menjajo ščetko povprečno zgolj dvakrat na leto. To je alarmanten podatek, saj je zobna ščetka že po dveh mesecih neprimerna za učinkovito uporabo. Koncept naročniškega programa je, da naročnik po pošti z brezplačno poštnino prejme paket za enoletno uporabo (šest ščetk + dodatna rezervna ščetka prve generacije), pri tem pa ga na dva meseca preko SMS-sporočila in e-pošte sistem opozori, da je čas za menjavo. Po letu dni, ko se naročnina obnovi, ponovno prejme paket za prihodnje leto z brezplačno poštnino in tako naprej. Naročnina na ščetke se je med uporabniki dobro prijela, saj trenutno beležijo že več tisoč naročnikov.

Marko Kaloh, direktor podjetja Ustna higiena VBO, sicer pa tudi mož dr. Kalohove, je povedal, da jih je nedavno kontaktiral direktor večjega podjetja iz okolice Ljubljane, ki je želel za vse svoje zaposlene skleniti to naročnino. Povedal je, da želi svojim zaposlenim prihraniti to, kar je doletelo njega, ker za svojo ustno higieno predolgo časa ni storil dovolj. Prav to je spodbudilo ekipo VBO k pripravi projekta "Ustni higieni prijazno podjetje". Marko Kaloh je ob tem povedal: "Dejstvo je, da mora biti vsakemu uspešnemu podjetniku v interesu, da imajo njegovi zaposleni dobro ustno higieno. Iz ustne votline namreč izhaja kup bolezni, in če upoštevamo le ta razlog, to posledično pomeni manj bolniških odsotnosti in večjo produktivnost. Če k temu dodamo še povečano samozavest, ki pride s primerno ustno higieno, pa nam dodatnih razlogov niti ni več treba naštevati, čeprav jih je še veliko."

Priprave projekta so se lotili konkretno in poskrbeli, da lahko do certifikata Ustni higieni prijazno podjetje pridejo le podjetja, ki celovito poskrbijo za dobro ustno higieno svojih zaposlenih, vendar za vse to poskrbijo pri VBO, tako da delodajalec uredi takoj vse na enem

mestu. Zato je v UHPP poleg naročniškega programa ščetk za vse leto zajet tudi brezplačni strokovni pregled zaposlenih in strokovni izvid, ki ga prejmejo. Zaposleni ob tem dobijo še možnost 20-odstotnega popusta na profesionalni tretma ustne higiene in na ortodontsko obravnavo z nevidnim zobnim aparatom Invisalign pri VBO. Vsakemu prejemniku certifikata pa bodo pri VBO namenili še brezplačno predavanje dr. Vesne Kaloh o pomembnosti ustne higiene.

Dr. Vesna Kaloh je poudarila: "Ko smo razmišljali, kdo v našem podjetniškem okolju bi lahko bil prvi, ki bi mu predstavili projekt in bi z njim odlično sodeloval, smo najprej pomislili na uspešno mariborsko podjetje Mikro+Polo, ki je splošno znano po tem, da je izjemno prijazno do svojih zaposlenih. Ko sva z možem projekt UHPP Marku predstavila Verdevu iz Mikro+Pola, je takoj želel biti del tega. In danes smo tukaj, da certifikat 'Ustni higieni prijazno podjetje' tudi uradno predamo podjetju Mikro+Polo".

"Meni je dobro, da smo prvi, ker nerad posnemam. Veseli me, da smo se Mariborčani povezali in smo mi naredili prvi korak, da nismo skočili najprej v Ljubljano," se je pošalil Marko Verdev, direktor podjetja Mikro+Polo in dodal: "Tudi pri sebi opažam, da moram z leti veliko bolj paziti na svoje zobe, zato se mi zdi prav, da to zdaj počnemo tudi organizirano znotraj podjetja. Veseli smo tega certifikata. Bo še en zraven v naši zbirki. Smo pa še posebej ponosni, da smo prvi, in upam, da nam bo sledilo še veliko podjetij, ki svojim zaposlenim želijo najboljše."

Več o certifikatu "Ustni higieni prijazno podjetje" najdete na spletni strani https://uhpp.si/.

