Prve volitve v času koronavirusa bodo v Velenju

Po težki bolezni je v 60. letu starosti konec tedna umrl velenjski župan in državni svetnik Bojan Kontič. V Velenju bodo morali zdaj izvoliti novega župana, saj se morajo ob smrti župana razpisati nadomestne volitve za trajanje do konca štiriletnega mandata. Kontiča je sicer zaradi odsotnosti že od lanskega aprila nadomeščal podžupan Peter Dermol.

Najprej občinski svet, nato občinska volilna komisija

Dušan Vučko, direktor državne volilne komisije Foto: STA Kot je povedal predsednik državne volilne komisije Dušan Vučko, mora najprej podžupan sporočiti, da je županu prenehal mandat. Nato se mora s tem seznaniti občinski svet in obvesti občinsko volilno komisijo.

Občinska volilna komisija mora najkasneje 15 dni po prejetem obvestilu o prekinitvi mandata razpisati nadomestne volitve za župana. Volitve se nato lahko opravijo najprej v 60 dneh in ne kasneje kot 90 dni od razpisa.

Kdaj se bo občinski svet seznanil s prenehanjem mandata Kontiču, še ni znano, vendar se to ne bo zgodilo prej kot prihodnji teden. To pomeni, da bi bile lahko volitve najhitreje oktobra.

"To so znani roki in verjetno imajo načrte že izdelane," dodaja Vučko.

"Sam bi predlagal, da bi se število volišč zmanjšalo"

Izvedba lokalnih volitev je v domeni občinskih volilnih komisij, Vučko pa bi jim, če ga bodo prosili za mnenje, predlagal, da se povežejo z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ).

"Sam bi predlagal, da bi se število volišč zmanjšalo. To morajo sami sprejeti, vendar se potem lahko porajajo vprašanja o dostopnosti volišč," je predlog Vučka, ki ob tem opozarja, da je nehvaležno napovedovati, kakšna bo epidemiološka slika čez dve meseca.

Dušan Kontič je bil župan Velenja od leta 2010. Foto: STA

V državnem svetu posredne volitve

Kontič je ob županski funkciji opravljal še funkcijo državnega svetnika. Tam je postopek manj zapleten, saj gre za posredne volitve, kjer volijo elektorji. "Takšen primer smo že izpeljali pred kratkim, zaradi Franca Kanglerja, ki je postal državni sekretar v vladi," pravi Vučko.

Ugotovitev o prenehanju mandata mora sprejeti državni svet, nato pa predsednik državnega zbora razpiše nadomestne volitve v državni svet.

Novoizvoljeni župan bo mestno občino vodil do naslednjih rednih lokalnih volitev, ki bodo leta 2022.

Kontič je občino Velenje vodil od leta 2010, naprej eno leto kot nepoklicni župan, od leta 2011 pa tudi poklicno, ko je nasledil pred tem dolgoletnega župana Srečka Meha. Na zadnjih volitvah leta 2018 je slavil že v prvem krogu, ko je prejel skoraj 60 odstotkov glasov.

Na sedežu SD so odprli žalni knjigi ob smrti velenjskega župana in nekdanjega poslanca SD Bojana Kontiča ter njihovega dolgoletnega poslanca in nekdanjega predsednika DZ Ferija Horvata. Žalni knjigi za Kontičem so odprli tudi na velenjski občini in v državnem svetu. Pogreb Horvata bo v sredo v družinskem krogu.