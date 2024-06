Pri naših severnih sosedih bodo danes popoldne nastale številne nevihte, ki se bodo v poznih popoldanskih in večernih urah pomaknile tudi nad severno in severovzhodno Slovenijo. Ob tem je zelo verjeten nastanek krajevnih neurij z močnimi sunki vetra, nalivi in točo.

V zadnjih dneh je k nam priteka zelo topel zrak iznad Sredozemlja in severne Afrike, kar nam prinaša vse višje temperature. Včeraj je na jugovzhodu Slovenije v najtoplejših krajih le nekaj desetink stopinje zmanjkalo do 30 stopinj Celzija. V prihodnjih dneh pa se lahko ogreje vse do 32 stopinj Celzija.

Medtem kraji severno od nas ostajajo pod vplivom občutno bolj sveže atlantske zračne mase. Na meji med obema zračnima masama, ki se danes nahaja nad Alpami, je veliko energije za nastanek močnejših neviht in neurij z močnimi sunki vetra, nalivi in lokalno tudi precej debelo točo. Te nevihte bodo danes popoldne nastajale nedaleč stran od nas, v Avstriji, Švici in severni Italiji.

Popoldne in zvečer možna neurja

Ker v višinah prevladuje zahodni do severozahodni zračni tok, je precej verjetno, da bo v poznih popoldanskih in večernih urah kakšno neurje doseglo tudi naše kraje. Nevarnost preti predvsem severovzhodu Slovenije – Koroški, Štajerski in Prekmurju. Ni pa izključeno, da se kakšno neurje zvečer pomakne še južneje, nad Dolenjsko in Posavje.

Arso napoveduje, da se lahko ob popoldanskih nevihtah prehodno poveča vodnatost manjših rek na severovzhodu države, možno je krajevno zastajanje padavinske vode.

Podobno vreme pričakujemo tudi v soboto.