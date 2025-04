Pomladno-poletna kolekcija Deichmann navdušila obiskovalce

Topli sončni žarki, sproščeni trenutki in lahkotni poletni sprehodi – vse to zajema nova kolekcija obutve Deichmann za pomlad in poletje 2025. V zelenem okolišu Ljubljane, tik pod Rožnikom, je dogodek ob predstavitvi kolekcije združil modo, ustvarjalnost in prijetno druženje.

Foto: Deichmann

V prijetnem ambientu Hotela Bistro Čad so se gostje prepustili novim trendom, uživali ob osvežilnih napitkih in ustvarjali unikatne poletne torbe. Dogodek, poln ustvarjalne energije, je vodila priljubljena voditeljica Melani Mekicar, glasbeno vzdušje pa je pričaral DJ Klemen Kopina. Seveda ni manjkalo znanih slovenskih vplivnic, ki so z navdušenjem občudovale nove modele pomladno-poletne obutve.

Pridih glamurja in boemska lahkotnost

Nova kolekcija Deichmann prinaša kombinacijo bleščečih detajlov in udobnih modelov. Zlat in srebrn kovinski sijaj ter svetlikajoči se kristali čevljem dodajo pridih glamurja, medtem ko naravni toni in igrivi vzorci prinašajo sproščeno, boemsko vzdušje. Kolekcija je zasnovana za vse priložnosti – od sprehodov po mestnih ulicah do romantičnih večerov ob morju.

Obutev odlikujejo unikatni dodatki, ki poskrbijo za stilsko dovršenost. Sponke, pentlje, verige, zakovice in trakovi se pojavljajo v nežnih ali bolj izrazitih različicah, s katerimi lahko čisto vsak izrazi svoj modni stil. Kolekcija vključuje širok nabor modelov – od elegantnih sandalov s trakci do udobnih loaferjev, ki se prilegajo vsakdanjemu slogu.

Chunky sandali so nepogrešljiv kos, ki se to sezono vrača v ospredje. Debeli podplati in široki trakovi zagotavljajo udobje in trendovski videz. Na voljo so v drzni črni, sijoči srebrni ter kontrastnih črno-belih kombinacijah. Tiste, ki prisegate na udobje, boste izbrale takšne z ravno peto, tiste, ki rade izstopate, pa se boste odločile za blok peto, ki vsakemu outfitu doda kanček ekstravagance.

Foto: Deichmann

Modne vplivnice že izbrale svoje favorite

Nova kolekcija je osvojila srca modnih navdušenk, ki so že izbrale svoje najljubše modele. Sara Vrečko prisega na udobje, zato se vedno znova odloči za superge – v svoji omari jih ima kar 30 parov. "Všeč so mi živalski vzorci, ki so letos v trendu, ali klasične črno-bele superge."

Brez superg si svojega vsakdana ne predstavlja niti Nina Savnik, a jih bo spomladi zamenjala za lahkotnejšo obutev. "Ko se vreme malce ogreje, rada obujem espadrile ali sandale. Raje imam nižje pete, a za poseben dogodek ali sprehod ob obmorski promenadi so visoke pete prav tako odlična izbira."

Tudi Melani Mekicar z navdušenjem pričakuje pomladne dni in nove modne trende. "Spomladi imam najraje balerinke, brez katerih to pomlad ne gre. Všeč so mi rdeče ali pa leopardje in mrežaste, ki naredijo vsak outfit poseben."

Foto: Deichmann

Deichmannova kolekcija za pomlad in poletje 2025 je ustvarjena za vse, ki iščejo popolno kombinacijo trenda, udobja in elegance. Ne glede na vaš slog – boemski, klasičen ali drzen – v tej kolekciji boste zagotovo našli obutev, ki bo spremljala vaše najlepše poletne trenutke.

Naročnik oglasnega sporočila je DEICHMANN.