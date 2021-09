Protestniki napadli ekipo Planeta #video

Že včeraj smo poročali, da so protestniki napadli novinarko in snemalca POP TV, proti njima so metali predmete. Delo so oteževali tudi novinarju N1, ki se je javljal v živo. Pred stavbo RTV Slovenija so zahtevali pet minut programa, v katerem bi sporočili svoje zahteve.

"Tako je v praksi videti sredino samooklicano 'osvobajanje' Slovenije. Tolčenje po službenem vozilu Planet TV, lomljenje stranskih ogledal in grožnje mladi sodelavki. Tile nas osvobajajo zdrave pameti in civilizacijskih norm. Vrnitev v kameno dobo. Naša različica talibanov," je na družbenem omrežju Twitter zapisal Mirko Mayer, odgovorni urednik informativne oddaje Planet 18.

Tako je v praksi videti sredino samooklicano "osvobajanje" Slovenije. Tolčenje po službenem vozilu @PlanetTV, lomljenje stranskih ogledal in grožnje mladi sodelavki.

➡️ Tile nas osvobajajo zdrave pameti in civilizacijskih norm. Vrnitev v kameno dobo. Naša različica talibanov 👇 pic.twitter.com/IOAPCa5CGM — Mirko Mayer (@Mirko_Mayer) September 30, 2021

V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) so že včeraj ostro obsodili napad, v katerem je eden od protestnikov na Celovški cesti fizično napadel ekipo POP TV in enega člana ekipe poškodoval. Dodali so, da takšno nasilje nad novinarji na protestih, uperjenih proti ukrepom, postaja že stalnica, kar jih izredno skrbi, saj novinarji le opravljajo svoje delo, zato ne smejo biti tarča takšnega ali drugačnega nasilja. Ker so napad posnele tudi kamere, pričakujejo, da bo policija napadalca odkrila in ustrezno ukrepala.

Na dogajanje so se odzvali tudi v Društvu novinarjev Slovenije. Na Twitterju so zapisali, da vse pozivajo, naj spoštujejo delo novinark in novinarjev na terenu ter naj jih ne ogrožajo.

Premier Janez Janša pa se je na Twitterju odzval z besedami, da fizični napadi, grožnje s smrtjo zdravnikom, novinarjem in drugim, ki zgolj opravljajo svoje delo, oviranje prometa in kršenje covidnih ukrepov niso ustavna pravica do zborovanj.