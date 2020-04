Protestirali s kolesarjenjem po Ljubljani #foto #video

S kolesarjenjem po središču Ljubljane se je v današnjih večernih urah več deset ljudi pridružilo protestu, organiziranem po družbenih omrežjih, proti omejevanju svobode v času epidemije novega koronavirusa. Nase so udeleženci opozarjali z zvonjenjem, nekateri so na kolesa pritrdili transparente, drugi so žvižgali.

H kolesarskemu protestu je v preteklih dneh na družbenem omrežju Facebook pozivala iniciativa, ki je v zadnjih tednih pozivala k protestom z balkonov. Tokrat se je odločila za drugačen pristop in v svojem vabilu na "četrti zaporedni petkov protest z balkonov" povabila protestnike, da se po mestih zapeljejo s kolesom, piše STA.

Večje število kolesarjev je zaznala tudi policija

S policijske uprave Ljubljana so za STA sporočili, da so policisti v centru Ljubljane izvajali redne naloge in tako skrbeli za javni red in varnost prometa. Kot so še pojasnili, niso sprejeli nobenih ukrepov proti kolesarjem.

Foto: STA

Iz objave na Facebooku je razvidno, da dogodek vključuje kar 23 sogostiteljev. Ti so v svojem vabilu, poslanim medijem, povabili še druge iniciative in kolektive, da se jim pridružijo in izrazijo nezadovoljstvo s po njihovem mnenju spornimi potezami oblasti.

Med te so navedli večanje pooblastil policiji, pošiljanje vojske na mejo in pretirano in neživljenjsko omejevanje gibanja ljudi ter osebne napade na novinarje in novinarsko svobodo. Tako se je več deset kolesarjev zapeljalo tudi mimo sedeža Radiotelevizije Slovenija v Ljubljani, iz nekaterih posnetkov na družbenih omrežjih pa je razvidno, da so ob tem nekateri na kolesih izrekali podporo uslužbencem javnega zavoda s ploskanjem in vzkliki, poroča STA.

Foto: STA

Iz več zapisov je lahko razumeti, da so ljudi na kolesa v še večjem številu danes pognala tudi razkritja oddaje Tarča na Televiziji Slovenija in uslužbenca zavoda za blagovne rezerve Ivana Galeta o domnevnih pritiskih pri izbiri dobaviteljev zaščitne opreme za odziv na epidemijo.

Na Facebooku se je danes tako pojavila tudi tako imenovana skupina podpore Ivanu Galetu, ki se ji je do večera pridružilo 21.000 uporabnikov. V tej so bili objavljeni tudi pozivi k odstopu vlade, še navaja STA.