Promet proti Kranjski Gori bi v soboto lahko obstal #video

56. Svetovni pokal za zlato lisico je pred vrati. Zaradi toplega vremena in razmer, zaradi katerih si v Mariboru niso upali tvegati izvedbe, bo ta tudi letos v Podkorenu pri Kranjski Gori. Po belih strminah se bodo najprej v soboto ob desetih zjutraj tekmovalke spustile na veleslalomsko preizkušnjo, v nedeljo jih čaka še slalom. Organizatorji pričakujejo gnečo, in to ne le zaradi tekmovanja, temveč tudi zaradi začetka šolskih počitnic v zahodnem delu Slovenije.

Čas vožnje proti Kranjski Gori se zato lahko podaljša. Parkirnih prostorov bo v okolici tekmovalnega prizorišča dovolj, v središču Kranjske Gore bodo konec tedna popestrili tudi z glasbenimi nastopi, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu.

Promet bi zaradi polovične zapore ceste lahko obstal

Ob polovični zapori ceste med Hrušico in Mojstrano bi lahko promet proti Kranjski Gori v soboto prvič obstal. "Je pa res, da je organizator poskrbel, da bodo promet ves čas usmerjali ročno, tako da večjih zastojev ne bi smelo biti. Po potrebi pa bomo vskočili tudi mi," je dejal komandir Policijske postaje Kranjska Gora Damjan Lepoša.

Ob polovični zapori ceste med Hrušico in Mojstrano bi lahko promet proti Kranjski Gori v soboto prvič obstal. Foto: Planet TV

Težav s parkiranjem ne bi smelo biti ne v Kranjski Gori ne v okolici Podkorena. Za Zlato lisico je prav tako že vse pripravljeno. Morali smo rešiti tekmo, da ostane v Sloveniji, je povedal organizator tekme Srečko Vilar. Že sedmič so se zato povezali s prijatelji iz Kranjske Gore. Prvo preizkušnjo proge so tekmovalke imele danes dopoldne.

"Postavili smo tudi že progo za jutri, tako da so to, tehnično gledano, zadnje priprave. Dokončujemo tribuno, VIP- in druge šotore, zato lahko mirno rečem, da smo pripravljeni na jutrišnji dan," je pojasnil Vilar. Začetek prvega teka veleslaloma bo ob 10. uri, štart drugega pa ob 13. uri.

V Kranjski Gori trenutno zasedene vse nastanitvene zmogljivosti

Organizatorji so žalostni le zato, ker so se odpovedali spremljevalnemu programu, ki bi ga sicer imeli v Mariboru. "Žal v Kranjski Gori nimamo nobenih javnih žrebanj. Želja je bila velika, vendar pa se je zatikalo z dovoljenji za javne nastope, tako da smo od tega odstopili. Kljub temu verjamem, da bo na tekmo prišlo ogromno turistov, ki so v Kranjski Gori in okolici," je dejal Vilar.

V Kranjski Gori so trenutno zasedene vse nastanitvene zmogljivosti. Z letošnjim obiskom so zadovoljni, med gosti prednjačijo Srbi, Hrvati in Italijani. "Naše smučišče obratuje že od sredine decembra, in sicer devet naprav in dva otroška trakova. Poleg tega smo zasnežili okoli osem kilometrov tekaških prog v smučarskotekaškem centru Rateče-Planica," je razložila Mojca Mežek iz Turizma Kranjska Gora.

V soboto zvečer bo ob glasbenih nastopih veselo v Alpski vasici sredi Kranjske Gore. A kjer je gneča, je lahko priložnost za to, da kaj izgine. Zato povsod pazite na svojo lastnino, so še poročali na Planetu.