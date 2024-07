Proizvajalec naprave za glasovanje v DZ pojasnil zaplet med glasovanjem o izvrševanju proračuna

Proizvajalec državnozborske glasovalne naprave je v poročilu pojasnil, da so poslanci med glasovanjem o izvrševanju proračuna na seji DZ novembra lani večkrat vstavili in umaknili glasovalne kartice. Prvi objavljeni rezultati o glasovanju tako niso odražali volje poslancev, so v sporočilu za javnost poudarili v Gibanju Svoboda.

DZ bi moral na seji 22. novembra glasovati o proračunskih dokumentih. Poslanci so potrdili dopolnilo opozicije k zakonu o izvrševanju proračuna, zaradi česar so koalicijski poslanci podvomili o pravilnosti glasovanja. Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je glasovanje o dopolnilu preložila, kasneje pa pojasnila, da je bila napaka med posredovanjem strojne opreme in konferenčno-glasovalnim sistemom.

Kot so danes sporočili iz Gibanja Svoboda, iz poročila proizvajalca izhaja, da sta strojna in programska oprema zabeležili glasovalne aktivnosti, vendar podatki niso bili pravočasno oziroma do izteka glasovanja obdelani in posredovani v jedrni del glasovalne naprave.

Posledično je bil v DZ javno objavljen vmesni, ne pa končni rezultat glasovanja. "Strokovni pregled delovanja glasovalne naprave je tudi pritrdil zagotovilom naših poslank in poslancev, da niso bili med tistimi, ki so umikali in ponovno vstavljali identifikacijske kartice," so v Svobodi zatrdili v sporočilu za javnost.