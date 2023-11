Znan je krivec za zmedo pri glasovanju v DZ

Po analizah je bilo med spornim glasovanjem v DZ zabeleženih več sprememb statusa identifikacijskih kartic poslancev, kar je najverjetneje povzročilo motnje v delovanju glasovalnega sistema. Člani poslanskih skupin Svoboda in SD med glasovanjem kartic niso umikali, so sporočili iz DZ. Po neuradnih informacijah STA so to počeli poslanci Levice.

Strokovna služba DZ, pristojna za razvoj informacijskega sistema, in zunanji izvajalec sta pripravila poročilo o dogajanju pri dotičnem glasovanju, kot je s sklepom zahteval kolegij predsednice DZ. "Kot kažejo analize, je bilo med tem konkretnim glasovanjem zabeleženih več sprememb statusa identifikacijskih kartic posameznih poslancev, kar je najverjetneje povzročilo motnje v delovanju glasovalnega sistema," so sporočili iz DZ.

Po doslej zbranih podatkih je strojna in programska oprema glasovalne aktivnosti ob konkretnem glasovanju sicer zabeležila, vendar niso bili pravočasno oz. do izteka časovnega okvira glasovanja obdelani in posredovani v jedrni del konferenčnega glasovalnega sistema. Posledica tega je bila, da je bil na zaslonih v veliki dvorani DZ javno objavljen vmesni in ne končni rezultat glasovanja, ki ni odražal prave volje poslank in poslancev, so dodali.

"Glede dogajanja med predmetnim glasovanjem je bilo ugotovljeno tudi, da 11 poslank in poslancev poslanske skupine Gibanja Svoboda in trije člani poslanske skupine SD, katerih glasovanja niso bila zabeležena v objavljenem rezultatu glasovanja, med samim glasovanjem niso vstavljali in/ali umikali identifikacijskih kartic," so zapisali v DZ.

Neuradno: za motnje so poskrbeli člani Levice

Po neuradnih informacijah STA so za motnje v delovanju glasovalnega sistema poskrbeli člani poslanske skupine Levice. Sistem naj bi zabeležil kar 22 sprememb statusa identifikacijskih kartic poslancev.

Do zapleta je prišlo pri glasovanju o opozicijskem dopolnilu k zakonu o izvrševanju proračuna, ki bi prinesel polno uskladitev socialnih transferjev z inflacijo. Zaradi zapleta so poslanci o dopolnilu ponovno glasovali, pravno podlago za to pa je predstavljal leta 2004 sprejet dogovor, da se v primeru, kadar glasovalna naprava ne deluje, glasovanje ponovi. S tem je soglašala tudi zakonodajno-pravna služba DZ.

V ponovljenem glasovanju so poslanci ob obstrukciji opozicije polno uskladitev socialnih transferjev z inflacijo izglasovali.

"Nisem bila edina"

Da je kartico izvlekla iz glasovalne naprave, je na seji preteklo sredo, ko je prišlo do zapleta, priznala poslanka Levice Nataša Sukič. "In tudi nisem bila edina, kar sem videla na lastne oči, tako da je seštevek pravi," je ob tem zatrdila.

Po posvetu vodij poslanskih skupin pred ponovljenim glasovanjem je vodja poslanske skupine Levice Matej Tašner Vatovec sicer potrdil, da so poslanci Levice z izjemo Mihe Kordiša, ki je dopolnilo podprl, ob glasovanju izvlekli kartice iz glasovalne naprave.

Strokovne službe DZ so v zvezi z navedenimi pomanjkljivostmi v delovanju glasovalnega sistema, ki jih povzema poročilo, že zaprosile za dodatne informacije tudi zastopnika proizvajalca strojne in programske opreme, prav tako pa so prošnjo za povratno informacijo glede uporabe te opreme v posameznih evropskih parlamentih naslovile tudi na Evropski center za parlamentarne raziskave in dokumentacijo, so sporočili iz DZ.

Da do takšnih primerov v prihodnje ne bi prihajalo, poročilo v sklepu predlaga tudi nekaj ukrepov, med njimi možnost podaljšanja časa od obvestila o koncu glasovanja do objave podatkov o rezultatu glasovanja. Poročilo bo dostopno po tistem, ko se bodo z njim seznanili poslanke in poslanci, so še dodali v DZ.