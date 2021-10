Prleški mojstri, ki poskrbijo za nepozaben kulinarični užitek

V Prlekiji je tradicija pridelave slastnega bučnega olja stara že več kot sto let in v Oljarni Jeruzalem SAT iz Središča ob Dravi to tradicijo nadaljujejo ter jo dopolnjujejo z vedno novimi izdelki iz slovenskih bučnic, ki zagotavljajo izjemno kakovost bučnega olja.

Kuhanje in priprava jedi iz domačih, slovenskih sestavin sta še posebej imenitni. Bučno olje je ena od tistih slovenskih tradicionalnih domačih sestavin, brez katere si ne znamo predstavljati pristnega domačega kosila. Uporabljamo ga lahko za širok nabor jedi – od solat do juh, omak, namazov, sladic, kruha, rižote, praženega krompirja, nekaterim pa tekne tudi samo s kruhom.

Z njim lahko obogatimo najrazličnejše solate – odlično se poda k fižolu, krompirju, regratu, čebuli, črni redkvi, paradižniku, radiču, motovilcu, zelju, jajcem, kislemu zelju in kuhani govedini.

33 buč za liter zelenega zlata

Oljarna Jeruzalem SAT iz Središča ob Dravi že desetletja proizvaja naravno Štajersko prekmursko bučno olje Slovenija, ki je proizvedeno s stiskanjem praženih bučnih semen iz buč Cucurbita pepo ali po domače golic.

Za en liter bučnega olja potrebujejo 33 buč oziroma od 2,5 do 2,8 kilograma bučnih semen. Vsako leto proizvedejo 90 tisoč litrov olja, ki je povsem naravnega izvora in se uvršča v najvišji kakovostni razred ter med slovenske zaščitene posebne kmetijske pridelke oziroma živila z geografsko označbo. Pridobili so tudi certifikat evropske kakovosti.

Bučno olje in druge izdelke iz bučnic Oljarne Jeruzalem SAT najdete v Mercatorju pod prepoznavno oznako Od nekdaj naše s tradicijo

"Pri nas vedno zelo lepo diši"

Bučno olje z okusom česna in ptujskega lüka

Oljarna Jeruzalem SAT je že najmanj 25 let Mercatorjev dobavitelj. Mercator je bil dolgo časa največji kupec njihovega olja. Na Mercatorjevih policah je na prodaj štajersko prekmursko bučno olje v različnih embalažah, ki je njihov paradni proizvod, ter bučno olje s ptujskim česnom in ptujskim lükom.

"Pri nas ni sezonske proizvodnje, ampak poteka proizvodnja bučnega olja vse leto – pri nas se vedno veliko dogaja in vedno zelo lepo diši. Septembra smo končali prevzem bučnih semen. Imamo pogodbene partnerje, večinoma iz Prlekije, nekaj tudi iz Prekmurja, ki vsako leto za nas pridelujejo bučna semena," je povedala Sonja Krabonja, direktorica podjetja Oljarna Jeruzalem SAT. Pomaga jim tudi matično podjetje Jeruzalem Ormož SAT d. o. o., ki na svojih poljih goji buče.

Poiščite izdelke, označene s srčkom - Radi imamo domače. Foto: Mercator

Surovo ali kuhano oziroma pečeno?

Foto: Getty Images

Bučno olje, ki je proizvedeno iz bučnic slovenskega porekla, ima edinstven, blag in prijeten okus po orehih ter je lahko prebavljivo.

Naravno Štajersko prekmursko bučno olje Slovenija vsebuje velik del esencialnih maščobnih kislin, veliko vitamina E in selena, je bogato z vitamini, minerali, fitosterini in aminokislinami. Ker ima nizko dimno točko, ga je najbolje uporabljati surovo – vseeno si lahko na bučnem olju kdaj ocvremo jajce ali celo postrv. Okus nas bo navdušil. Ali ste vedeli, da temu olju zaradi visoke prisotnosti beljakovin v Prlekiji pravijo tudi prleška viagra?

Že tretje leto se spoprijemajo z vremenskimi težavami

Povpraševanje po bučnem olju je bolj ali manj konstantno, pridelava pa niha, saj je odvisna tudi od vremenskih razmer. Letošnja sezona je bila neusmiljena tudi do pridelovalcev buč.

"Ne moremo se pohvaliti z odlično letino. Spomladi je bilo najprej zelo veliko dežja, kar za buče ni ugodno, potem je sledila suša, kar na srečo bučam še kar ustreza. Rade imajo veliko sonca in prenesejo celo malo suše. To je že tretje leto, ko je bila letina bolj slaba, tako da nismo najbolj navdušeni," je pojasnila Sonja Krabonja.

Zmagovalec med bučnimi olji

Foto: Jan Lukanović

Pri kupcih je njihovo bučno olje zelo dobro sprejeto, saj se ves čas trudijo ohranjati zelo visoko kakovost. "Tudi letos je naše olje na ocenjevanju štajerskega prekmurskega bučnega olja v okviru GIZ Golica (združenje pridelovalcev buč) dobilo največ točk. Dosegli smo prvo mesto. Tudi druga olja so bila odlična, ampak naše je rahlo prevladalo. Na visoko kakovost našega olja verjetno vplivajo dolgoletne izkušnje, tradicija in kakovost bučnih semen," je povedala direktorica, ki se zaveda, kako pomembna je kakovost osnovne surovine. Na ocenjevanjih ocenjujejo aromo, okus, barvo in vonj ter gostoto bučnega olja.

Tudi ustrezna oprema pripomore k visoki kakovosti njihovih izdelkov. Naprave in drugo opremo redno vzdržujejo. "Postopek pridelave je že star in tudi zaščiten z evropsko označbo, ki našim izdelkom daje priznan pečat."

Užitna celotna rastlina – od korenine do cveta

Olje pridelujejo iz buč sorte golica. Njihova semena nimajo lupin, ampak tanko temnozeleno povrhnjico, ki olju daje značilno od temnozeleno do rjavordečo barvo. Manj oguljena semena so kakovostnejša in tudi bučno olje je potem boljše glede na barvo, aromo in okus. Spravilo bučnih semen poteka strojno, bučne ostanke razsekajo na majhne koščke in jih raztresejo po njivi, kjer hitro zgnijejo.

Sicer pa je celotna buča užitna – tudi cvet in korenina, ki v ljudskem zdravilstvu velja za zdravilno. Iz mesa buč golic je mogoče narediti čips, bučno marmelado, bučni liker, ki je lahko narejen iz semen, olja ali buče, ter omake in prikuhe. Semena lahko uživamo posušena, jih pražimo s česnom, čebulo in rožmarinom, kar pripravljajo tudi v Oljarni Jeruzalem SAT. Dodajajo jim lahko tudi v čokolado, kokos, jih karamelizirajo …

Semena so primerna tudi za peko kruha. "Obiskovalcem, ki k nam pridejo na degustacijo, ponudimo odlično bučno rulado, ki je narejena izključno iz mletih bučnih semen."

Po zaslugi odličnih pridelovalcev buč in bučnega olja dobiva ta slovenska poljščina pomemben mednarodni pomen v kulinariki. Slovenci smo lahko ponosni na svojo avtohtono sorto slovenska golica. Od poznega poletja do jeseni dozorevajo srednje veliki, ploščato okrogli plodovi. Dozorele buče so rumene barve z zelenimi progami in vsebujejo veliko semen. Lepo uspevajo v dobro pognojenih tleh. Slovenska golica je buča, ki jo pridelujemo zaradi semena, ne zaradi plodov. Seme je golo, nima suhe lupine, zato ga pred predelavo v olje ni treba luščiti.

Edinstvena drugačnost ponudbe oljarne v Središču ob Dravi

"Velikih skrivnosti pri pridelavi bučnega olja niti ni. Naša prednost je mogoče v tem, da se vse leto trudimo zagotavljati stalno kakovost. Znani smo tudi po tem, da se pri nas dogajajo zanimive degustacije, ogledi proizvodnje v degustacijski dvorani, kjer gostom predvajamo film Od polja do olja. V maloprodaji so na prodaj številni izdelki, ki so narejeni iz bučnih semen in olja – bučni rezanci, bučni hrustavčki, več okusov semen, zelo priljubljena je bučotela. To je bučni namaz, podoben čokoladnemu namazu. Nekatere izdelke dobimo pri okoliških kmetih, ki pri nas tudi prodajajo," je še povedala Sonja Krabonja.

Želijo si ohranjati količino pridelanega bučnega olja in še naprej zagotavljati visoko kakovost izdelkov. Po oceni Krabonjeve slovenski potrošnik postaja vedno bolj zahteven in si želi uživati slovenska živila. Tudi bučno olje po njenem mnenju dobiva veljavo po vsej Sloveniji. Včasih je bilo namreč bolj priljubljeno v severovzhodni Sloveniji. Zdaj so nad njim navdušeni tudi že Primorci.

KONTAKT:

Ljutomerska cesta 4, 2277 Središče ob Dravi

Telefon: +386 (0)2 713 4852

E-pošta: info@oljarna-sredisce.si

Od nekdaj naše s tradicijo To jesen Mercator skupaj s pridelovalci iz vseh krajev Slovenije predstavlja tradicionalne, domače, avtohtone izdelke, s katerimi prinaša slovensko tradicijo nazaj na naše krožnike. Mercatorjeva ponudba Radi imamo domače tudi s programom Od nekdaj naše s tradicijo. Foto: Mercator V podjetju Mercator čutimo dolžnost, da izpostavimo pomen pridelave avtohtonih, domačih in tradicionalnih sort ter živalskih pasem in njihovega ohranjanja kot del kulturne dediščine in pomemben prispevek k večji biotski raznovrstnosti na slovenskem podeželju. Ponosni smo na raznovrstno ponudbo lokalnih izdelkov, ki jo na naših policah zasledite pod oznako Radi imamo domače s prepoznavnim rdečim srčkom, ter sodelovanje z več kot 160 lokalnimi dobavitelji in 20 kmetijskimi zadrugami. Pri umeščanju domačih izdelkov v ponudbo posamezne trgovine sledimo načelu lokalnosti. V okviru lokalne ponudbe tako zdaj na naših policah najdete tudi izdelke iz avtohtonih ter tradicionalnih sort in pasem s prepoznavno oznako Od nekdaj naše s tradicijo.

Preberite še: