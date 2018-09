Prišel na dvorišče podjetja in ukradel za 25 tisoč evrov orodja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Neznanec je med petkom in ponedeljkom neovirano prišel na dvorišče enega od podjetij v okolici Maribora, od koder je ukradel več kovinskih predmetov, aluminijastih letev, ventilatorjev in več metrov električnih vodnikov oz. kablov, so sporočili z mariborske policijske uprave. Po njihovih informacijah je škode za okoli 25 tisoč evrov.

Poleg tega je neznanec v ponedeljek ob 12.42 vstopil v eno do trgovin v Mariboru, izkoristil odsotnost lastnika in vstopil v pisarno. Na mizi je našel kovinsko prenosno blagajno z denarjem, ki jo je izmaknil in z njo pobegnil proti Koroški cesti v Mariboru.

Lastnik trgovine ga je sicer opazil in stekel za njim, ga dohitel in mu blagajno odvzel. Tako si neznanemu storilcu ni uspelo iz blagajne ničesar prilastiti, je pa poškodoval ključ, zaradi česar je lastnik oškodovan za okoli 20 evrov. Po dejanju je odšel neznano kam, saj ga lastnik ni zadržal.

Moški je star od 50 do 55 let, visok med 180 in 185 centimetri, ima kratke sive lase. Oblečen je bil v modre kavbojke, modro športno majico s črtami na rokavu, obute je imel črne športne copate, na glavi pa je imel modro kapo s ščitnikom.