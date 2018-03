Ukradel avto in v njem našel dojenčka #foto #video

Vir: WPTV News

Moški je ukradel kio rio, ki je bila parkirana na eni izmed bencinskih postaj v floridskem Palm Beachu. Lastnica je avto pustila prižgan, saj ga je zapustila le za kratek čas in v njem pustila dojenčka. Ko se je vrnila, ju tam ni bilo, poročajo tuji mediji.

This man stole a car with the keys in the ignition at a West Palm Beach gas station, little did he know there was a baby in the backseat. He then dropped off the baby at another gas station in Royal Palm Beach. Baby is OK, help @PBCountySheriff find him. @WPTV pic.twitter.com/32skiV6xxF