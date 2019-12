Pripravite se, jutri bo snežilo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo jasno in sončno. Burja na Primorskem bo čez dan oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4 stopinje, na Goriškem in ob morju bo okoli 9 stopinj Celzija.

Prihaja zima

Jutri zjutraj se bo pooblačilo. Sredi dneva in popoldne bo v notranjosti Slovenije občasno rahlo snežilo. Jutranje temperature se bodo gibale od -7 do -1 stopinja. Ob morju bo okoli 2 stopinji Celzija.

Čez dan se bo živo srebro gibalo od -2 do 1, na Goriškem in ob morju bo okoli 5 stopinj Celzija.

V noči na petek bodo padavine prehodno povsod ponehale. V petek zjutraj bodo padavine najprej zajele Primorsko in se čez dan postopno razširile nad vso Slovenijo. Po nižinah Primorske bo deževalo, v notranjosti Slovenije pa deloma snežilo, deloma deževalo.

V soboto bo deloma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla, poroča Agencija za okolje (Arso).