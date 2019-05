Primeri dobre prakse: mladi se v službi učijo od starejših #video

V Sloveniji bo čez tri leta že četrtina delavcev starejših od 55 let. Ta podatek je predvsem izziv za delodajalce. Tudi v starejšo delovno silo je treba vlagati, so namreč prava zakladnica znanja in izkušenj, predvsem za mlajše generacije. Delavci, ki so tik pred upokojitvijo, so velikokrat obravnavani kot tisti, ki ne zmorejo več. Morda je res tako, a znanja in izkušenj imajo več kot mladi. S prenosom teh na mlajšo generacijo lahko preprečijo številne začetniške napake.