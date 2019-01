Prihodnji teden nova snežna pošiljka

V ponedeljek bo največ sonca na Primorskem in v višjih legah, po nekaterih nižinah pa bo vztrajala megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -9 do -2, v alpskih dolinah do -12, na Primorskem do 1, najvišje dnevne od -2 do 2, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

V torek bo delno jasno z burjo na Primorskem. V sredo kaže na pretežno oblačno vreme, občasno bo rahlo snežilo. Na Primorskem bo še pihala burja, ponekod drugod pa severni veter.

Spremljajte vreme na Siol.net